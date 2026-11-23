MP में ICU में मरीज के साथ छेड़छाड़, वार्डबॉय पर गलत तरीके से छूने का आरोप; धमकी भी दी
छात्रा काआरोप है कि 21 नवंबर की सुबह करीब 4:15 बजे छात्रा सो रही थी, तभी वार्ड बॉय राजा बंसल उसके पास पहुंचा और हाथ पकड़ लिया। नींद खुलने पर उसने कंबल के ऊपर से गलत तरीके से छुआ और मोबाइल देकर कहा, तुम अच्छी लगती हो, बात करनी है, अपना नंबर दो।
मध्य प्रदेश के सागर जिले मैं अब महिलाओं के लिए अस्पताल भी सुरक्षित नहीं है। प्राइवेट अस्पताल में दुर्घटना में घायल आईसीयू में भर्ती एक 16 साल छात्रा ने वार्ड बॉय पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। अस्पताल में हुई इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। परिवार ने अस्पताल प्रबंधन से शिकायत की तो आरोपी युवक ने दबंगई कर तीन दोस्तों को भी बुला लिया और छात्रा के परिवार को डराया धमकाया। छात्रा ने पुलिस में भी शिकायत दर्ज करा दी है। आरोपी पर पास्को एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी गई गै। अस्पताल प्रबंधन ने भी आरोपी को नोकरी से निकला दिया है।
सागर जिले के बरगद अस्पताल के आईसीयू में 10वीं की एक छात्रा ने वार्ड बॉय पर छेड़छाड़ का आरोप लगाए है। बताया जा रहा है कि दो दिन पहले वह माता-पिता और भाई के साथ पचमढ़ी से लौट रही थी, तभी बरौदा के पास उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। हादसे में घायल होने पर उसे 20 नवंबर को बरगद अस्पताल में भर्ती कराया गया। छात्रा काआरोप है कि 21 नवंबर की सुबह करीब 4:15 बजे छात्रा सो रही थी, तभी वार्ड बॉय राजा बंसल उसके पास पहुंचा और हाथ पकड़ लिया। नींद खुलने पर उसने कंबल के ऊपर से गलत तरीके से छुआ और मोबाइल देकर कहा, तुम अच्छी लगती हो, बात करनी है, अपना नंबर दो। छात्रा ने मना किया तो उसने दोबारा गलत हरकत की।
बुआ की बेटी को बताई आपबीती
मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि घटना के समय परिवार का कोई भी सदस्य छात्रा के पास नहीं था। घटना से छात्रा डरी-सहम गई और शाम को बुआ की बेटी जब मिलने पहुंची तो उसने उसे बताया। परिजन ने अस्पताल प्रबंधन से शिकायत ओर विरोध किया तो वार्डबॉय ने दंबगई दिखाने तीन दोस्तों को बुला लिया। इस दौरान परिजन ने आरोपी को घेरा तो वे कार छोड़ भाग निकले। पुलिस को कार में शराब की पेटी मिली है, पुलिस ने वार्ड बॉय पर पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया है।
पुलिस ने क्या कहा?
थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि घटना के अगले दिन आरोपी बार्ड बॉय के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई थी, पास्को एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। इसके साथ आरोपी के दोस्तों के खिलाफ अवैध शराब परिवहन का अलग केस दर्ज किए है और चारों की तलाश जारी है।
रिपोर्ट विजेन्द्र यादव
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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