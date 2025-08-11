mp high court typo error bail to accused who was getting jail and jail to other who was looking for bail जेल की जगह मिल गई बेल; एक गलती से MP हाई कोर्ट ने खुद ही कर दिया बड़ा ब्लंडर, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़mp high court typo error bail to accused who was getting jail and jail to other who was looking for bail

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, भोपालMon, 11 Aug 2025 05:01 PM
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से हाल ही में एक टाइपो के चलते बड़ी गलती हो गई। कोर्ट ने गलती से हत्या के आरोपी को जेल की जगह बेल का आदेश सुना दिया। बाद में अदालत को अपनी गलती का अहसास हुआ और जमानत याचिका पर पारित एक आदेश को वापस ले लिया। असल में एमपी हाई कोर्ट को केस की सुनवाई के बाद जमानत याचिका को खारिज करना था पर अदालत ने उसे स्वीकार कर लिया और जिसे स्वीकार करना था,उसे खारिज कर दिया गया।

8 अगस्त को उसी मामले में एक सह-आरोपी के वकील ने अदालत को सूचित किया कि एक टाइपो ने दो जमानत याचिकाओं के परिणामों को बदल दिया था। एक जिसे खारिज किया जाना चाहिए था उसे स्वीकार कर लिया गया और जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए था उसे खारिज कर दिया गया। उन्होंने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल को जमानत मिलनी थी,लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। एक संबंधित जमानत याचिका को खारिज किया जाना था,लेकिन उसे इसके बजाय स्वीकार कर लिया गया।

न्यायमूर्ति राकेश कुमार गुप्ता की पीठ ने इसलिए पहले के आदेशों को वापस ले लिया। 8 अगस्त के आदेश में कहा गया,"याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की दलील सही प्रतीत होती है। उपरोक्त के मद्देनजर,दोनों एम.सीआर.सी. संख्या 31180/2025 और 28977/2025 में 07.08.2025 को पारित पिछला आदेश वापस लिया जाता है।" इसके बाद मामले को आज (11 अगस्त) के लिए सूचीबद्ध किया गया।

यह मामला 5 जुलाई 2024 की एक घटना से संबंधित था,जब तीन लोगों पर एक व्यक्ति पर हमला करने का आरोप लगा था,जिससे उसकी मौत हो गई थी। दो आरोपियों,हल्के और धर्मेंद्र पर मृतक को लाठी से पीटने का आरोप था। तीसरे आरोपी अशोक पर कथित तौर पर एक पत्थर फेंकने का आरोप था,जो मृतक की छाती पर लगा था। हल्के और अशोक ने अंततः जमानत के लिए याचिकाएं दायर कीं,जिन्हें दोनों को अदालत ने एक साथ सूचीबद्ध किया था।

7 अगस्त को अदालत ने हल्के को जमानत देने का आदेश पारित किया। अब वापस लिए गए आदेश में कहा गया,"मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए,लेकिन मामले के गुणों पर कोई राय व्यक्त किए बिना,इस आवेदन को स्वीकार किया जाता है।" अशोक की जमानत याचिका पर पारित एक अलग आदेश में,जिसमें उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया था,अदालत ने कहा कि वह जमानत याचिका खारिज कर रही है।

अशोक के मामले में वापस लिए गए आदेश में कहा गया, "मामले के तथ्यों और परिस्थितियों,वर्तमान आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति,अपराध की गंभीरता पर विचार करते हुए,मामले के गुणों पर कोई टिप्पणी किए बिना,इस स्तर पर आवेदक को जमानत देने का कोई मामला नहीं बनता है।"

