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एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला; धार की भोजशाला का खुद मुआयना करेंगे जज

Mar 16, 2026 05:58 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह 2 अप्रैल से पहले धार में स्थित भोजशाला मंदिर परिसर का मुआयना करेगा। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 अप्रैल की तारीख तय की है।

एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला; धार की भोजशाला का खुद मुआयना करेंगे जज

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह भोजशाला मंदिर/कमाल मौला मस्जिद परिसर से जुड़े विवादों को देखते हुए 2 अप्रैल से पहले इसका मुआयना करेगा। हिंदू समुदाय इस परिसर को देवी सरस्वती का मंदिर मानता है जबकि मुस्लिम पक्ष इसे 11वीं सदी की कमाल मौला मस्जिद बताता है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 अप्रैल की तारीख तय की है। अदालत ने यह भी कहा कि मौके का दौरा करने के दौरान कोई पक्ष वहां मौजूद नहीं रहेगा।

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मौके का होगा मुआयना

हाई कोर्ट के जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच ने सोमवार को विवादित परिसर से जुड़ी याचिकाओं की नियमित सुनवाई के लिए 2 अप्रैल की तारीख तय की। बेंच ने अपनी मौखिक टिप्पणियों में कहा कि कई विवादों को देखते हुए हम इस परिसर का दौरा करना और मौके का मुआयना करना चाहेंगे।

2 अप्रैल से पहले परिसर का दौरा करेंगे जज

अदालत ने कहा कि हम 2 अप्रैल से पहले इस परिसर का दौरा करेंगे। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि इस दौरे के दौरान मामले से जुड़े किसी भी पक्ष को वहां मौजूद रहने की अनुमति नहीं होगी। लंबी बहस सुनने के बाद डिवीजन बेंच ने मामले में दायर अलग-अलग अंतरिम आवेदनों को स्वीकार कर लिया। अदालत ने कहा कि संबंधित पक्ष इन आवेदनों से जुड़े दस्तावेज और हलफनामे कोर्ट में पेश कर सकते हैं।

एक विशाल इमारत पहले वहां थी मौजूद

एएसआई की 2000 से अधिक पन्नों की रिपोर्ट से पता चलता है कि धार के परमार राजाओं के शासनकाल की एक विशाल इमारत मस्जिद से पहले से वहां मौजूद थी। मौजूदा विवादित इमारत प्राचीन मंदिरों के हिस्सों का दोबारा इस्तेमाल करके बनाई गई थी।

शैक्षिक गतिविधियों से जुड़ी इमारत थी मौजूद

रिपोर्ट के मुताबिक, मौके से मिले वास्तुशिल्प अवशेष, मूर्तियों के टुकड़े, साहित्यिक लेखों वाली शिलालेखों की बड़ी पट्टियां, खंभों पर नागाकर्णिका शिलालेख आदि से पता चलता है कि इस जगह पर साहित्यिक और शैक्षिक गतिविधियों से जुड़ी एक विशाल इमारत मौजूद थी।

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परमार काल के हैं अवशेष

रिपोर्ट के अनुसार, घटनास्थल से प्राप्त वास्तुशिल्प अवशेष, मूर्तियों के खंड, साहित्यिक लेखों वाले शिलालेख और खंभों पर नागाकर्णिका शिलालेख यह दर्शाते हैं कि यहां साहित्यिक और शैक्षिक गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र था। वैज्ञानिक जांच और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इस ढांचे को परमार काल का माना जा सकता है।

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मंदिरों के अवशेषों से बना है ढांचा

रिपोर्ट में कहा गया है कि वैज्ञानिक जांच, सर्वेक्षण, पुरातात्विक खुदाई, साक्ष्यों के विश्लेषण, वास्तुकला, मूर्तियों और शिलालेखों के आधार पर यह स्पष्ट है कि मौजूदा ढांचा पहले से मौजूद मंदिरों के अवशेषों से बना है। सजावटी खंभों की कला और वास्तुकला दर्शाती है कि वे पहले के मंदिरों के हिस्से थे जिन्हें बाद में मस्जिद के गलियारे के निर्माण में काम में लाया गया था।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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