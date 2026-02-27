उज्जैन के सेवाधाम आश्रम में 17 बच्चों की मौत; HC ने 2 हफ्ते में मांगा जवाब
उज्जैन के सेवाधाम आश्रम में बीते डेढ साल में 17 बच्चों की मौत पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। कोर्ट ने शासन और प्रशासन से दो हफ्ते में जवाब मांगा है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
उज्जैन के अंकित सेवाधाम आश्रम में बीते डेढ़ साल में कुल 17 बच्चों की मौत की जानकारी सामने आने के बाद एमपी हाईकोर्ट ने मामले में संज्ञान लिया। कोर्ट ने मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास प्रमुख सचिव, आयुक्त, कलेक्टर उज्जैन, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी और आश्रम अधीक्षक को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने आश्रम की निरीक्षण रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को निर्धारित की गई है।
दिसंबर 2025 में 8और जनवरी 2026 के बाद 2 बच्चों की मौत
शासकीय चरक अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार, दिसंबर 2025 में 8 बच्चों और जनवरी 2026 में अब तक 2 बच्चों की मौत दर्ज की गई है। सभी मामलों में पोस्टमॉर्टम कराया गया और पुलिस की मौजूदगी में प्रक्रिया पूरी की गई। मृत सभी बच्चों का पोस्टमॉर्टम शासकीय चरक भवन अस्पताल के पोस्टमॉर्टम रूम में थाना भैरवगढ़ पुलिस की मौजूदगी में कराया गया।
गंभीर हालत में अस्पताल लाए गए थे बच्चे
अस्पताल के आरएमओ डॉ. चिन्मय चिंचोलेकर ने बताया कि बच्चों को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था। कुछ बच्चों को मृत अवस्था में लाया गया जबकि कुछ की इलाज के दौरान मौत हुई। अधिकांश मौतों में एनीमिया बीमारी सामने आई है। अंकित सेवाधाम आश्रम में वर्तमान में करीब 250 निराश्रित और दिव्यांग बच्चे रह रहे हैं।
डेढ़ साल पहले लाये गए थे बच्चे
बताया जा रहा है कि करीब डेढ़ साल पहले इंदौर के युग पुरुष धाम आश्रम में 86 दिव्यांग बच्चों को उज्जैन के सेवाधाम आश्रम में शिफ्ट किया गया था। बच्चों की मौत और बीमारी के मामले के बाद प्रशासन ने युग पुरुष आश्रम की मान्यता रद्द कर दी थी। इसके बाद वहां रह रहे मृतकों में अधिकांश बच्चे उसी आश्रम से लाए गए थे।
50 से अधिक बच्चों की हालत गंभीर
आश्रम संचालक सुधीर भाई गोयल ने बताया कि इनमें से 50 से अधिक बच्चों की हालत गंभीर है। आश्रम में आने वाले अधिकांश बच्चे पहले से ही गंभीर बीमारियों से पीड़ित होते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो चलने, उठने या स्वयं भोजन करने में सक्षम नहीं हैं। जिन बच्चों की मौत हुई, वे पहले से गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे। कई बच्चों को सांस लेने में परेशानी, खून की कमी और अन्य बीमारियां थीं। आश्रम में आने वाले बच्चों का इलाज पहले से विभिन्न स्थानों पर चल रहा होता है और उनकी गंभीर स्थिति के कारण उन्हें आश्रम में रखा जाता है।
कलेक्टर को सौंपी जाएगी रिपोर्ट
उज्जैन के सेवा धाम आश्रम में इंदौर से लाए गए 86 बच्चों में से 17 की मौत के बाद हाई कोर्ट के निर्देश के बाद 5 सदस्यीय जांच टीम अंबोदिया डेम स्थित अंकित सेवाधाम पहुची ओर जांच पड़ताल के साथ पूछताछ की। कलेक्टर के निर्देश पर पहुंची टीम ने सेवाधाम के एक एक कमरों सहित खानपान और स्वास्थ्य व्यवस्था को देखा। जांच समिति के अधिकारी ने बताया कि जांच रिपोर्ट तैयार कर कलेक्टर को सौंपी जाएगी।
