पुलिसवालों में भी सोशल मीडिया का 'नशा', HC ने जताई चिंता; कहा- दुर्घटना हो सकती है

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिसकर्मियों द्वारा सोशल मीडिया के बहुत ज्यादा उपयोग पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि कानून-व्यवस्था की ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों में सोशल मीडिया का 'नशा' व्याप्त है। अदालत ने इस पर रोक लगाने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं। कोर्ट एक पुलिस अधिकारी के मामले की सुनवाई कर रही थी

जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस पुष्पेंद्र यादव की खंडपीठ एक पुलिस अधिकारी के मामले की सुनवाई कर रही थी, जो सुरक्षा ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में सोता हुआ पाया गया था। कोर्ट ने अपने फैसले में पुलिसकर्मी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के निर्णय को बरकरार रखते हुए उसकी अपील खारिज कर दी।

कोर्ट ने का कि याचिकाकर्ता सुरक्षा प्राप्त एक व्यक्ति के आवास पर ड्यूटी में तैनात था। उसे जिस उद्देश्य के लिए तैनात किया गया था, उसके लिए उसे अधिक सतर्क रहने की जरूरत थी। इस नशे की हालत में अनुशासनहीनता पैदा हो सकती है और गार्ड के हाथों दुर्घटना हो सकती है। कोर्ट ने अपने आदेश में सुरक्षाकर्मियों द्वारा मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के बहुत ज्यादा उपयोग पर चिंता व्यक्त की तथा इस पर अंकुश लगाने के लिए उपाय करने का आह्वान किया।

पीठ ने कहा कि यह न्यायालय पुलिस विभाग के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का ध्यान पुलिस में व्याप्त अन्य नशे की ओर आकर्षित करना चाहता है। यह नशा मोबाइल फोन और सोशल मीडिया का है। आजकल यह आम तौर पर देखा जाता है कि आवास ड्यूटी, अदालती ड्यूटी, कानून-व्यवस्था से जुड़ा ड्यूटी या अन्य ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी मोबाइल और सोशल मीडिया देखने में व्यस्त रहते हैं। इससे अनुशासनहीनता और कर्तव्यों में लापरवाही होती है।

पीठ ने कहा कि कई बार आपत्तिजनक सोशल मीडिया क्लिप देखने से पुलिसकर्मियों का मन प्रदूषित होता है और उनका स्वभाव प्रभावित होता है। इस मुद्दे पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए और सुधारात्मक उपाय करने चाहिए।

पीठ ने सुझाव दिया कि इस स्थिति से निपटने के लिए जागरुकता कार्यक्रम चलाए जाएं। कोर्ट ने पुलिसकर्मियों और उनकी सोशल मीडिया पर मौजूदगी पर निगरानी रखने के लिए एक तंत्र की भी मांग की।

कोर्ट ने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों में कांस्टेबलों, सब इंस्पेक्टरों और अन्य अधिकारियों के लिए कार्यक्रम शुरू करने पर विचार कर सकते हैं। साथ ही पुलिसकर्मियों की निरंतर निगरानी के लिए एक तंत्र स्थापित कर सकते हैं। जब पुलिसकर्मी ड्यूटी पर हों तो सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी की जांच और सत्यापन किया जा सकता है। यह विचारणीय विषय है और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अपने नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार इस पर चर्चा कर एक तंत्र तैयार कर सकते हैं।