इंदौर के पर्यटन स्थलों से तुरंत हटाएं आवारा कुत्ते, हाई कोर्ट का आदेश

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हाल ही में इंदौर नगर निगम को आवारा कु्त्तों को लेकर बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने इंदौर के सार्वजनिक स्थानों खासकर पर्यटन स्थलो से टॉप प्रायोरिटी के आधार पर आवारा कुत्तों के हटाने के लिएअभियान चलाने का आदेश दिया है।

Dec 23, 2025 06:10 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हाल ही में इंदौर नगर निगम को आवारा कु्त्तों को लेकर बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने इंदौर के सार्वजनिक स्थानों खासकर पर्यटन स्थलो से टॉप प्रायोरिटी के आधार पर आवारा कुत्तों के हटाने के लिएअभियान चलाने का आदेश दिया है। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी की पीठ ने निगम को 13 जनवरी से पहले इस संबंध में आवारा कुत्तों की नसबंदी के आंकड़ों के साथ एक ऐक्शन रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर हमें कार्य रिपोर्ट संतोषजनक नहीं लगती है, तो हम इंदौर नगर निगम के आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दे सकते हैं।

कोर्ट ने ये आदेश उस जनहित याचिका (PIL) पर दिए जिसमें शहर की हरियाली की रक्षा के लिए शहर की सीमा के भीतर सार्वजनिक स्थानों से मवेशियों, भेड़ों और बकरियों को हटाने की मांग की गई थी। याचिका में आवारा कुत्तों का मुद्दा भी उठाया गया था।

इससे पहले, कोर्ट ने राज्य के वकील से इस साल नवंबर में mg द्वारा पारित आदेश के अनुसार इंदौर नगर निगम द्वारा आवारा कुत्तों को हटाने के संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी देने को कहा था। वकील ने 19 दिसंबर को बताया कि नगर निगम ने मवेशियों और आवारा कुत्तों के मुद्दे पर कुछ उपाय किए हैं। यह भी बताया गया कि निगम शहर से आवारा मवेशियों को हटाने में लगातार लगा हुआ है।

