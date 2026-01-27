फौजी को शक कि पुलिस कॉन्स्टेबल पत्नी को हुई बेटी उसकी नहीं, HC ने DNA टेस्ट की मांग मानी सही

संक्षेप: मध्य प्रदेश एक फौजी ने अपनी पुलिस कॉन्स्टेबल पत्नी पर लगाए गए व्यभिचार (Adultery) के आरोपों को सही साबित करने के लिए कोर्ट से बच्ची का डीएनए टेस्ट कराने की मंजूरी मांगी थी। इसे हाईकोर्ट ने भी सही बताया है।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में एक फौजी की याचिका पर नाबालिग बच्ची का डीएनए टेस्ट कराने की मंजूरी देने के फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। पति ने अपनी पुलिस कॉन्स्टेबल पत्नी पर लगाए गए व्यभिचार (Adultery) के आरोपों को सही साबित करने के लिए कोर्ट से बच्ची का डीएनए टेस्ट कराने की मंजूरी मांगी थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस विवेक जैन की बेंच ने व्यक्ति की पत्नी द्वारा दायर याचिका को खारिज दिया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में फैमिली कोर्ट द्वारा बच्ची का डीएनए टेस्ट का आदेश देना पूरी तरह सही है।

पुलिस कॉन्स्टेबल है पत्नी लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, बेंच ने कहा कि पति ने कहा है कि वह भारतीय सेना में है और अक्टूबर, 2015 में पत्नी ने उसे बुलाया था, जो मध्य प्रदेश पुलिस में कॉन्स्टेबल है। 4 दिन बाद ही पत्नी ने उसे बताया कि वह प्रेग्नेंट है, जबकि पति के सेना की ड्यूटी से लौटने के 4 दिन के अंदर पत्नी को प्रेग्नेंट होने का पता चलना संभव नहीं था।

पति ने यह भी दावा किया कि बच्ची का जन्म अक्टूबर, 2015 के लगभग 8 महीने के भीतर हो गया, जिससे यह पता चलता है कि जिस समय महिला प्रेग्नेंट हुई, उस समय पति-पत्नी के बीच कोई संपर्क नहीं था। इन तथ्यों के आधार पर पति ने पत्नी के व्यभिचार का आरोप लगाए थे।

हाईकोर्ट ने कहा कि इस कोर्ट की राय में यह एक ऐसा मामला है जिसमें फैमिली कोर्ट को बच्ची का डीएनए टेस्ट करवाने का आदेश देना चाहिए था और फैमिली कोर्ट ने डीएनए टेस्ट कराने का आदेश देकर कोई गलती नहीं की है।

कोर्ट ने पत्नी की इन दलीलों को किया खारिज हाईकोर्ट पत्नी की उस चुनौती पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उसने फैमिली कोर्ट के फैसले को इस आधार पर चुनौती दी थी कि ऐसा डीएनए टेस्ट उसके प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन होगा। यह भी तर्क दिया गया कि बाल अधिकारों पर कन्वेंशन के तहत बच्ची की प्राइवेसी, स्वायत्तता और पहचान के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए।

हाईकोर्ट ने पत्नी की ओर से दी गई दलीलों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पति ने डीएनए टेस्ट का अनुरोध बच्ची के भरण-पोषण से बचने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ पत्नी के व्यभिचार के आधार पर मांगे गए तलाक की याचिका को साबित करने के लिए किया है।