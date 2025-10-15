MP में युवक से पैर धुलवाकर पानी पिलाने पर भड़का हाई कोर्ट, सभी पर NSA लगाने का निर्देश

संक्षेप: मध्य प्रदेश के दमोह में जाति के आधार पर युवक से पैर धुलवाने और उसको वही पानी पिलाने पर हाई कोर्ट ने ऐक्शन लिया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों पर एनएसए लगाने का निर्देश दिया है।

बीते दिनों मध्य प्रदेश के दमोह में एक शर्मनाक घटना सामने आई थी। यहां एक शख्स को पैर धुलने के बाद उसी पानी को पीने के लिए मजबूर किया गया था। अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया है। कोर्ट ने इसे गहरा जातिगत भेदभाव और इंसानी इज्जत पर गंभीर हमला बताया है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस केस में पुलिस को कई और धाराएं जोड़ने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने वीडियो में दिख रहे सभी आरोपियों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) लगाने का भी निर्देश दिया है।

दमोह में जातिगत आधार पर भेदभाव और युवक को पैर धुलवाकर पानी पीने के लिए मजबूर करने को लेकर हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए कई धाराएं जोड़ने का भी निर्देश दिया है। एमपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस प्रदीप मित्तल की एक डिवीजन बेंच ने इस मामले में दमोह पुलिस को बीएनएस की धारा 351, 133 और मंदिर परिसर में किए गए अपराध के लिए धारा 196(2) की सख्त धाराएं भी जोड़ने का निर्देश दिया है।

इस मामले पर संज्ञान लेते हुए एमपी हाई कोर्ट ने कहा कि पीड़ित भीड़ ने घेरा और उसे पैर धुलकर पानी पीने के लिए मजबूर किया गया। कोर्ट ने कहा कि यह जबरदस्ती और डरा-धमकाकर किया गया है। कोर्ट ने इस मामले में डीजीपी, गृह सचिव और दमोह के एसपी को नोटिस जारी करते हुए सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। दमोह के एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की सुनवाई में शामिल हुए और कोर्ट को भरोसा दिलाया कि सभी धाराएं केस में जोड़ी जाएंगी।