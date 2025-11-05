Hindustan Hindi News
MP: बेगुनाह पर लगाया एनएसए, हाईकोर्ट ने शहडोल कलेक्टर पर ठोंका 2 लाख का जुर्माना

संक्षेप: जबलपुर हाईकोर्ट ने शहडोल के कलेक्टर पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत की ओर से यह जुर्माना एक बेकसूर आदमी के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए लगाया है। अदालत ने कलेक्टर को अगली सुनवाई पर कोर्ट में हाजिर होने का भी आदेश दिया है।

Wed, 5 Nov 2025 01:05 AMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, शहडोल
मध्य प्रदेश के शहडोल कलेक्टर पर जबलपुर हाइकोर्ट ने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन को लेकर 2 लाख का जुर्माना लगाया है। यही नहीं 25 नवंबर को अदालत में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। मामला 9 सितंबर 24 का है जब एसपी ने बदमाश नीरजकांत द्विवेदी के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई के लिए कलेक्टर से अनुसंशा की थी। कलेक्टर ने अपराधी की जगह बेगुनाह सुशांत सिंह को एएनएस के तहत जेल भिजवा दिया।

इसके बाद पीड़ित पक्ष की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। फिर सच सामने आया और बेगुनाह सुशांत एक साल 2 महीने के बाद जेल से रिहा हुआ। जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस एके सिंह की बेंच ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि कलेक्टर को जुर्माने की राशि अपनी जेब से देनी होगी।

शहडोल जिले के ब्यौहारी के समन गांव में रहने वाले हीरा मणि बैस ने हाईकोर्ट में कहा कि उनके बेटे सुशांत पर 9 सितंबर 2024 को शहडोल कलेक्टर ने एनएसए की गलत कार्रवाई की। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि शहडोल एसपी ने नीरजकांत द्विवेदी नाम के अपराधी पर एनएसए लगाने की सिफारिश की थी लेकिन कलेक्टर केदार सिंह ने अपराधी के बजाय एक बेगुनाह के नाम पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का आदेश जारी कर दिया।

इसके बाद पुलिस ने उसी दिन सुशांत को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। बाद में एडीजे कोर्ट से सुशांत को जमानत मिल गई लेकिन जेल से निकलते ही उस पर दोबारा एनएसए लगा दिया गय। यही नहीं हर 3 महीने एनएसए बढ़ाया जाता रहा। इस तरह से युवक को एक साल से ज्यादा समय जेल में गुजारना पड़ा। अदालत ने पीड़ित के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए कलेक्टर डॉ. केदार सिंह पर जुर्माना लगाया।

साथ ही गलत दस्तावेज, गलत जानकारी और उसके सपोर्ट में गलत हलफनामा पेश करने पर कंटेम्प्ट की कार्रवाई के आदेश दिए। अदालत ने अगली सुनवाई (25 नवंबर) पर कलेक्टर को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है।

कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से ब्रम्हेन्द्र प्रसाद पाठक ने दलील दी कि शहडोल कलेक्टर ने न केवल मनमाने तरीके से ऑर्डर पास किया वरन हाईकोर्ट में गलत तथ्यों के साथ गलत दस्तावेज पेश किए। इतना ही नहीं कार्रवाई के सपोर्ट में जो हलफनामा पेश किया वह भी गलत है। अदालत ने दलीलों पर गौर करते हुए सारे दस्तावेजों की जांच में पाया कि याचिकाकर्ता सही है।

कोर्ट ने कहा कि एडिशनल चीफ सेक्रटरी ने जो हलफनामा दिया है उसमें कहा गया कि यह टाइपिंग एरर है जो क्लर्क राकेश तिवारी की गलती से हुआ है। ऐसे में उसके खिलाफ शोकॉज नोटिस जारी करते हुए विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। इस पर कोर्ट ने कहा की बाबू ऑर्डर लिख रहे हैं और आप साइन कर देते हैं फिर तो यह और भी गंभीर बात है। जब बात आप पर आ गई तो एक क्लर्क को बलि का बकरा बना रहे हैं। हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया कि वह खुद एडिशनल चीफ सेक्रटरी गृह विभाग और कलेक्टर शहडोल के खिलाफ विभागीय जांच करें।

रिपोर्ट- विजेन्द्र यादव

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
