SC/ST एक्ट : महिला टीचर को ‘चिंदी चोर’ कहने वाले ‘पत्रकारों’ को झटका, मध्य प्रदेश HC ने नहीं दी राहत

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महिला टीचर पर हमला करने और उसके बारे में एक न्यूज रिपोर्ट में उसे 'चिंदी चोर' कहने के आरोपी दो पत्रकारों को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, भोपालFri, 3 Oct 2025 12:48 PM
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खुद को पत्रकार बताने वाले दो लोगों मुकेश कुमावत और मोहित जाट की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। उन पर धार जिले के सरदारपुर में एक दलित महिला टीचर से मारपीट और ब्लैकमेल कर जातिसूचक शब्द ‘चिंदी चोर’ कहने का आरोप है।

बार एंड बेच की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस गजेंद्र सिंह की बेंच ने कहा कि अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग की महिला टीचर से जुड़े इस मामले में प्रथमदृष्टया आरोपियों की मंशा अपमानित करने की थी। एफआईआर की सामग्री से जाति-आधारित अपमान तथा अपमानजनक भाषा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। कोर्ट ने कहा, ''चिंदी चोर" शब्द का अर्थ "छोटा चोर" या "छिपा हुआ चोर", जिससे अपमान की मंशा स्पष्ट होती है।” पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी मध्य प्रदेश में मान्यता प्राप्त पत्रकार नहीं हैं और उन्होंने 26 मार्च 2025 को जोधपुर से प्रकाशित ‘दैनिक सच मीडिया’ में यह खबर छापी थी।

मार्च 2025 में आरोपी मुकेश कुमावत और मोहित जाट, महिला टीचर से परीक्षा के दौरान एक छात्र को ‘प्राइवेट’ घोषित करने को लेकर सवाल पूछ रहे थे। जब उन्हें परीक्षा की वीडियो रिकॉर्डिंग करने से रोका गया तो वे स्कूल से चले गए। लेकिन बाद में महिला टीचर जब अपने घर जा रही थीं तो रास्ते में उन्होंने कथित तौर पर उन पर हमला किया और ब्लैकमेल करते हुए जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर गालियां दीं।

हालांकि, आरोपियों ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया था क्योंकि वे छात्रों से अवैध वसूली से संबंधित एक खबर को कवर करने स्कूल में गए थे।

सरकारी वकील ने आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि एससी/एसटी एक्ट की धारा 18 के तहत अग्रिम जमानत देने पर रोक इस मामले में लागू होती है क्योंकि आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। यह भी बताया गया कि टीचर के खिलाफ मोहित जाट की शिकायत की जांच की गई और उनके खिलाफ कुछ भी नहीं पाया गया।

हाईकोर्ट ने प्रस्तुतियों और रिकॉर्ड पर विचार करते हुए यह पाया कि आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है और अग्रिम जमानत की अपील खारिज कर दी।

