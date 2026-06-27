मुहर्रम मेले को लेकर इंदौर MIC ने लिया ऐसा फैसला, हाई कोर्ट को देना पड़ा दखल; निगम को दिया जोर का झटका
मामले का निपटारा करते हुए उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को निर्देश दिया और कहा कि अगले साल से आयोजन समिति कम से कम ढाई महीने पहले आवेदन प्रस्तुत करेगी और नगर निगम भी मेले शुरू होने से कम से कम 30 दिन पहले उस पर निर्णय करेगा।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शुक्रवार को इंदौर नगर निगम की मेयर-इन-काउंसिल (MIC) को झटका देते हुए शहर में मुहर्रम पर लगने वाले सालाना मेले का रास्ता साफ कर दिया। इससे पहले MIC ने आखिरी समय में इवेंट के लिए दी गई मंजूरी को वापस ले लिया था। जिसके बाद दूसरा पक्ष हाई कोर्ट चला गया था। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने कहा कि MIC ने याचिकाकर्ता को सुनवाई का मौका दिए बिना ही फैसला लिया था, जो कि उचित प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया के अनुरूप नहीं था। ऐसे में अदालत ने MIC के इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया।
इस मामले को लेकर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस पवन कुमार द्विवेदी ने मेले के आयोजन से जुड़ी वक्फ कर्बला इंतेजामिया कमेटी की मुहर्रम मेले के पारंपरिक आयोजन से जुड़ी याचिका मंजूर कर ली। इसके साथ ही, एकल पीठ ने MIC के 25 जून (गुरुवार) को पारित उस विवादित प्रस्ताव को रद्द कर दिया और मेले की अनुमति सभी जरूरी शर्तों के साथ बहाल कर दी।
कोर्ट की हिदायत- सिर्फ इस साल के लिए दिया फैसला
हालांकि, इस विषय पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने साफ किया कि उसका यह फैसला केवल इस साल के मेले को लेकर है और उसने उस जगह पर हर साल मेला आयोजित करने के अधिकार पर फैसला नहीं सुनाया है। उधर याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया गया कि वक्फ कर्बला इंतेजामिया कमेटी हर साल शहर के धोबी घाट पर ताजिया जुलूस और मेले का आयोजन करती है तथा नगर निगम समय-समय पर इसकी अनुमति देता रहा है।
26 से 18 जून तक के लिए दी गई मेले की अनुमति
याचिकाकर्ता के मुताबिक इस साल नगर निगम ने 25 जून के आदेश के जरिए 1.36 लाख रुपए शुल्क जमा करने की शर्त पर 26 जून से 28 जून तक तीन दिन के मेले की अनुमति प्रदान की थी, लेकिन 25 जून की रात MIC ने अचानक बैठक करके अनुमति वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर दिया।
याचिकाकर्ता ने कहा- हमें सुनवाई का मौका ही नहीं दिया
हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अनुमति वापस लेने से पहले उसे सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया और पिछले साल की शर्तों के उल्लंघन या बकाया शुल्क के संबंध में भी कोई नोटिस नहीं दिया गया।
उधर MIC ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि एक प्रथम अपीलीय न्यायालय के 13 सितंबर 2024 के दिए फैसले में कहा गया है कि धोबी घाट पर केवल 0.02 एकड़ जमीन का इस्तेमाल परंपरागत रूप से लगने वाले मेले के लिए नहीं, बल्कि महज ताजिया विसर्जन के लिए किया जाता रहा है। निगम ने यह भी कहा कि इस आयोजन के लिए पिछले वर्ष पूरा शुल्क जमा नहीं किया गया था और अनुमति की शर्तों का उल्लंघन हुआ था।
शर्तों के उल्लंघन से जुड़ा कोई सबूत नहीं दिया
अदालत ने तथ्यों पर गौर करने के बाद कहा कि नगर निगम की 25 जून की अनुमति में कहीं भी उल्लेख नहीं है कि मेला आयोजकों ने पिछले वर्ष की शर्तों का उल्लंघन किया था। साथ ही अदालत ने अपने आदेश में यह बात भी कही कि नगर निगम ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका जिससे साबित हो कि पिछले साल की शर्तों के उल्लंघन पर उसने कोई कार्रवाई की थी।
आवेदन 3 जून को दिया गया था, अनुमति 25 जून को दी गई
एकल पीठ ने कहा कि मेले के आयोजन का आवेदन तीन जून को दिया गया था, लेकिन अनुमति 25 जून को दी गई और उसी रात बिना किसी नोटिस के वापस ले ली गई। अदालत ने कहा कि इस मामले में नगर निगम की कार्यप्रणाली 'उचित प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया' के अनुरूप नहीं थी।
मामले का निपटारा करते हुए उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को निर्देश दिया औरकहा कि अगले साल से आयोजन समिति कम से कम ढाई महीने पहले आवेदन प्रस्तुत करेगी और नगर निगम भी मेले शुरू होने से कम से कम 30 दिन पहले उस पर निर्णय करेगा।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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