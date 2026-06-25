धार इमामबाड़ा केस में HC का मुस्लिम पक्ष को चाबियां सौंपने का आदेश, क्या है विवाद?
MP हाईकोर्ट ने धार के सरकारी इमामबाड़ा मामले में मुस्लिम समुदाय को बड़ी राहत दी है। अदालत ने मुस्लिम समुदाय को मुहर्रम के मौके पर 5 दिन तक इसके इस्तेमाल की अनुमति प्रदान कर दी है। क्या है पूरा विवाद?
एमपी के धार के विवादित सरकारी इमामबाड़ा मामले में हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ी राहत मिली है। एमपी हाईकोर्ट ने धार के विवादित सरकारी इमामबाड़े में मुहर्रम के दौरान ताजिया बनाने के लिए दायर याचिकाओं पर प्रशासन को आदेश दिया है कि इसकी चाबियां मुस्लिम समुदाय के याचिकाकर्ता को 24 घंटे के भीतर सौंप दी जाएं। एमपी हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष और याचिकाकर्ता को 5 दिन के लिए इमामबाड़े के इस्तेमाल की अनुमति देते हुए कहा कि इससे राज्य सरकार के कानूनी हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
सरकारी इमामबाड़े की चाबियां सौंपने का आदेश
इंदौर पीठ के जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस जय कुमार पिल्लई ने याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए कहा कि संबंधित प्राधिकारी या अनुविभागीय अधिकारी (एसडीओ) को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता सिद्दीक को धार के किले में स्थित सरकारी इमामबाड़े की चाबियां एक दिन के भीतर सौंप दें।
एक जुलाई को लौटानी होगी चाबियां
अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता को भी निर्देश दिया जाता है कि ताजिया का कार्यक्रम पूरा होने के बाद वह एक जुलाई को दोपहर 12 बजे तक एसडीओ को इमामबाड़े की चाबियां लौटा दे।प्रशासन ने अगस्त 2025 में धार के हटवाड़ा स्थित सरकारी इमामबाड़े को लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को सौंप दिया था।
याचिकार्ताओं ने खटखटाया था HC का दरवाजा
अधिकारियों ने तब बताया था कि एक एसडीएम अदालत की ओर से इमामबाड़े को पीडब्ल्यूडी की संपत्ति घोषित किए जाने और ताजिया समिति की अपील संभाग आयुक्त स्तर पर खारिज होने के बाद यह कार्रवाई की गई। इसके बाद याचिकार्ताओं में शामिल सिद्दीक ने हाई कोर्ट एक रिट याचिका दायर करके कार्रवाई को चुनौती दी।
याचिकाकर्ताओं की क्या दलील
अदालत में पेश एक अन्य याचिका में अय्या अंसारी उर्फ जेबरान अंसारी और बाबू चाचा उर्फ जाकिर मोहम्मद ने सरकारी इमामबाड़े में हर साल मोहर्रम के दौरान 70 दिनों के लिए ताजिया निर्माण की अस्थायी अनुमति देने और पारंपरिक किराया स्वीकार करने का निर्देश देने की गुहार लगाई थी। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने दावा किया कि धार के सरकारी इमामबाड़े में ताजिया बनाने की परंपरा आजादी से पहले से है।
सरकार बोली- उपलब्ध कराए हैं वैकल्पिक स्थल
हाईकोर्ट में बहस के दौरान राज्य सरकार ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय को ताजिया निर्माण के लिए छोटा इमामबाड़ा और जमातखाना जैसे वैकल्पिक स्थल के रूप में उपलब्ध कराए गए हैं। खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर किया। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के वकील ने वचन दिया है कि इमामबाड़ा एक जुलाई को संबंधित प्राधिकारी को निश्चित रूप से सौंप दिया जाएगा। ऐसे अदालत याचिकाकर्ताओं की अंतरिम मांग की गुहार मंजूर करती है।
इमामबाड़ा में कोई निर्माण कार्य नहीं होगा
हालांकि अदालत ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं के कब्जे में रहने के दौरान इमामबाड़ा में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। इसको संपत्ति को साफ-सुथरी अवस्था में राज्य सरकार को लौटाया जाएगा। खंडपीठ ने इस पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग कराने का भी निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 जुलाई की तारीख तय की। बता दें कि इमामबाड़ा मुस्लिम समुदाय का सभा भवन होता है जिसका इस्तेमाल विशेष रूप से धार्मिक सभाओं के लिए किया जाता है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।