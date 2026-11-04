ट्विशा शर्मा मौत मामले में रिटायर्ड जज गिरिबाला को झटका; HC ने खारिज की जमानत याचिका, कहा- फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार
अदालत ने कहा कि मामले में फिलहाल विस्तृत जांच जारी है और महत्वपूर्ण फॉरेंसिक रिपोर्ट और डिजिटल साक्ष्यों के निष्कर्ष से संबंधित रिपोर्ट अब तक प्राप्त नहीं हुई हैं। ऐसे में आरोपी को नहीं छोड़ा जा सकता।
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा मौत मामले में आरोपी उसकी सास और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि मामले की जांच फिलहाल जारी है और महत्वपूर्ण फॉरेंसिक तथा डिजिटल साक्ष्य संबंधी रिपोर्ट का इंतजार है।
इससे पहले जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की एकल पीठ ने बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 26 अक्टूबर को जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। ट्विशा के परिवार की ओर से पेश वकील अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि उच्च न्यायालय ने बुधवार शाम सिंह की जमानत याचिका पर 23 पेज का आदेश अपलोड किया।
आदेश में जस्टिस निरंकारी ने कहा कि मामले के सारे तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति एवं गंभीरता, जांच के दौरान एकत्रित सामग्री, मृतका की मौत से ठीक पहले की परिस्थितियों, सीसीटीवी फुटेज और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर विचार करने के बाद अदालत फिलहाल आरोपी को जमानत देने के पक्ष में नहीं है।
अदालत ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 193(9) के तहत विस्तृत जांच जारी है और महत्वपूर्ण फॉरेंसिक रिपोर्ट और डिजिटल साक्ष्यों के निष्कर्ष से संबंधित रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई हैं। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी।
पूर्व जज गिरिबाला पर ट्विशा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी बेटे समर्थ का साथ देने का आरोप है। इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने भी गिरिबाला को जमानत देने का विरोध किया था। गिरिबाला 2 जून से भोपाल सेंट्रल जेल में बंद हैं। 4 नवंबर तक उन्हें जेल में 155 दिन यानी करीब 5 महीने 2 दिन हो चुके हैं। वैसे गिरफ्तारी से पहले भोपाल की निचली अदालत ने 15 मई को गिरिबाला को अग्रिम जमानत दे दी थी। लेकिन मध्यप्रदेश सरकार और ट्विशा के माता-पिता ने इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने 27 मई को उस अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया था।
ट्विशा शर्मा की शादी पिछले साल दिसंबर में भोपाल के रहने वाले समर्थ सिंह से हुई थी। वह इस साल 12 मई को अपने ससुराल में फंदे से लटकी हुई मिली थी। FIR में आरोप लगाया गया है कि समर्थ उसे एम्स अस्पताल भोपाल ले गया था, जहां उसने दावा किया कि ट्विशा ने रात 10:20 बजे घर पर फांसी लगा ली थी। FIR के मुताबिक, एम्स के डॉक्टरों ने पुलिस को बताया कि उसे मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था, जिसके बाद एक 'मेडिको-लीगल केस' (MLC) दर्ज किया गया।
ट्विशा की मौत के बाद उसके परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। वहीं, ससुराल वालों ने दावा किया कि ट्विशा को मादक पदार्थों की लत थी। उधर इस मामले में सीबीआई ने जो आरोप पत्र दायर किया है, उसमें ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह पर ट्विशा को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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