Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़mp harda railway sation tower wagon derails today many trains late know full details
MP के हरदा स्टेशन में पटरी से उतरी टावर वैगन, आधा दर्जन ट्रेनों की थमी रफ्तार

MP के हरदा स्टेशन में पटरी से उतरी टावर वैगन, आधा दर्जन ट्रेनों की थमी रफ्तार

संक्षेप:

हरदा स्टेशन के रेलवे डबल फाटक के पास डाउन ट्रैक पर रविवार सुबह लगभग 7:30 बजे के करीब की बताई जा रही है, घटना के बाद डाउन ट्रैक पर रेल यातायात बाधित हो गया है। घटना के 4 घंटे बाद भी ट्रैक सुचारू नहीं हो पाया है।

Sun, 23 Nov 2025 01:12 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, हरदा
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश के हरदा के पास रविवार सुबह डाउन ट्रैक पर एक टावर वैगन पटरी से उतर गई। घटना स्थल पर ब्लाक लगाकर सीएनडब्ल्यू इटारसी की टीम वैगन को हटाने पहुंची है, जेसीबी और फराना मशीन से वैगन को उठाने का प्रयास किया जा रहा है। पटरी से उतरी वैगन को हटाने और ट्रैक को बहाल करने का काम तेजी से जारी है। इस कार्य में रेलवे के 100 से अधिक कर्मचारी लगे हुए हैं। घटना को लेकर रेलवे अधिकारी एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। रेलवे सूत्रों के अनुसार, मामले की जांच (इंक्वायरी) बैठने के बाद ही यह तय हो पाएगा कि घटना के लिए कौन जिम्मेदार है। फिलहाल कोई भी रेलवे अधिकारी चर्चा करने से साफ तौर पर बचते नजर आ रहा है। इस घटना के कारण मुंबई से इटारसी की ओर जाने वाली सभी ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। लगभग एक से डेढ़ घण्टे में ट्रैक चालू होने की उम्मीद है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हरदा स्टेशन के रेलवे डबल फाटक के पास डाउन ट्रैक पर रविवार सुबह लगभग 7:30 बजे के करीब की बताई जा रही है, घटना के बाद डाउन ट्रैक पर रेल यातायात बाधित हो गया है। घटना के 4 घंटे बाद भी ट्रैक सुचारू नहीं हो पाया है। बता दें यह रूट मुंबई और दिल्ली को जोड़ता है। हरदा में 2 ही लाइन हैं। वैगन पटरी पर उतरने से डाउन ट्रैक बंद हो गया है। जिस कारण एक दर्जन से अधिक ट्रेनें लेट हो गईं। वंही 12149 पुणे-दानापुर ट्रेन रविवार सुबह खिरकिया रेलवे स्टेशन पर करीब चार घंटे तक खड़ी रही। इससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पठानकोट एक्सप्रेस सहित एक दर्जन ट्रेन डाउन ट्रैक की लेट हुई हैं। घटना की वजह से 12149 पुणे-दानापुर ट्रेन अपने निर्धारित समय सुबह 8 बजे खिरकिया स्टेशन पहुंची थी। यह ट्रेन सुबह 11 बजे तक वहीं खड़ी रही, जिससे यात्रियों को असुविधा हुई। इस घटना के कारण डाउन ट्रैक पर रेल यातायात पूरी तरह बाधित हो गया है।

खिरकिया स्टेशन प्रबंधक राकेश पवार ने बताया कि 12149 पुणे-दानापुर ट्रेन अपने निर्धारित समय पर सुबह 8 बजे खिरकिया स्टेशन पहुंची थी। डाउन ट्रैक पर टावर वैगन पटरी से उतरने से रेल यातायात प्रभावित हो गया। घटना के बाद मुंबई-हावड़ा मेल, जनता एक्सप्रेस, कुशीनगर एक्सप्रेस सहित इटारसी की ओर जाने वाली कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। रेलवे टीम पिछले दो घंटे से ट्रैक सुधार कार्य में जुटी है और मुख्य लाइन को चालू होने में लगभग एक से डेढ़ घंटे का समय लगने की संभावना है, वहीं फिलहाल ट्रेनों को उप ट्रैक से निकाला जा रहा है।

रिपोर्ट विजेन्द्र यादव

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|