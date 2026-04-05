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MP में हनुमान जन्मोत्सव की शोभायात्रा में बड़ा हादसा, डीजे गाड़ी पलटने से एक की मौत; कई घायल

Apr 05, 2026 03:40 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, सागर
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मध्य प्रदेश के सागर के मकरोनिया इलाके में हनुमान जन्मोत्सव की शोभायात्रा के दौरान बड़ा हादसा हो गया। यहां एक डीजे गाड़ी पलटने से 15 साल के लड़के की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। घटना संकट मोचन मंदिर से शुरू हुई थी।

MP में हनुमान जन्मोत्सव की शोभायात्रा में बड़ा हादसा, डीजे गाड़ी पलटने से एक की मौत; कई घायल

मध्य प्रदेश के सागर के मकरोनिया इलाके में हनुमान जन्मोत्सव की शोभायात्रा के दौरान बड़ा हादसा हो गया। यहां एक डीजे गाड़ी पलटने से 15 साल के लड़के की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। घटना संकट मोचन मंदिर से शुरू हुई थी।

चश्मदीद के मुताबिक कई लड़के अचानक डीजे गाड़ी पर चढ़कर डांस करने लगे तभी गाड़ी का कंट्रोल खो गया और ये पलट गई। इससे जुलूस में शामिल लोगों में दहशत फैल गई।

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मृतक की पहचान 15 साल के कृष्णा नगर निवासी आर्यन कोरी के रूप में हुई है। इस घटना में सात अन्य लोग घायल हो गए हैं। ये सभी गाड़ी में सवार थे। उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

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मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने पुलिस के पहुंचने से पहले ही घायलों को पलटी हुई गाड़ी के नीचे से निकाल लिया। पुलिस की टीमें बाद में घटनास्थल पर पहुंचीं और स्थिति को नियंत्रण में किया और रास्ता साफ किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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