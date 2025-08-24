mp gwalior wife family killed her husband brutally after he came to meet his parents know details ग्वालियर में दामाद की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या, ससुरालवाले क्यों बने हैवान?, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़mp gwalior wife family killed her husband brutally after he came to meet his parents know details

ग्वालियर में दामाद की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या, ससुरालवाले क्यों बने हैवान?

पुलिस ने ओमप्रकाश की पत्नी शिवानी की शिकायत पर उस समय चार लोगों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया। आरोपियों में द्वारिका प्रसाद झा, राजू झा, उमा ओझा और संदीप शर्मा शामिल हैं। थाना प्रभारी अजय सिंह सिकरवार ने बताया है कि मारपीट का मामला दर्ज कर लिया गया था। 

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियरSun, 24 Aug 2025 03:54 PM
ग्वालियर में दामाद की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या, ससुरालवाले क्यों बने हैवान?

मध्यप्रदेश के ग्वालियर में दामाद की ससुरालवालों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। भितरवार के ग्राम हरसी निवासी ओमप्रकाश बाथम ने छह महीने पहले शिवानी झा से कोर्ट मैरिज की थी। वह डबरा में रहकर ट्रैक्टर चलाने का काम करता था। ओमप्रकाश पत्नी शिवानी के साथ अपने माता पिता से मिलने आया था। जब इस बात का पता उसके ससुराल पक्ष के लोगों को चला तो वे ओमप्रकाश के घर पहुंचे और लाठी-डंडों से उस पर हमला कर दिया। बीच-बचाव करने आई ओमप्रकाश की पत्नी भी हमले में घायल हुई थी। परिजन घायल को ग्वालियर के निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। इलाज के दौरान जिंदगी और मौत से जूझने के बाद ओमप्रकाश की इलाज के दौरान मौत हो गई।

पुलिस ने ओमप्रकाश की पत्नी शिवानी की शिकायत पर उस समय चार लोगों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया। आरोपियों में द्वारिका प्रसाद झा, राजू झा, उमा ओझा और संदीप शर्मा शामिल हैं। थाना प्रभारी अजय सिंह सिकरवार ने बताया है कि मारपीट का मामला दर्ज कर लिया गया था, वहीं आज ओमप्रकाश बाथम की इलाज के दौरान ग्वालियर जिला अस्पताल में मौत हो गई है। आरोपियों पर हत्या का मुकदमा कायम कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

ओमप्रकाश और शिवानी साल 2023 घर से भाग गए थे। उस समय मामला पुलिस तक पहुंचा था। पुलिस ने लड़की को बरामद भी किया था। लड़की ने लड़के के साथ रहने की बात कहने पर उसे ओमप्रकाश के सुपुर्द कर दिया था। दोनों लिव इन में रहने लगे। इस दौरान दोनों कभी मंगरौनी कभी नरवर तो कभी उत्तर प्रदेश में रहे। जनवरी 2025 में दोनों कोर्ट मैरिज की। इसके बाद वे डबरा में रहने लगे। रक्षाबंधन पर भी दोनों गांव आए थे। तब भी परिवारवालों ने मारपीट की थी। दोनों ने इसकी शिकायत पुलिस से की थी। लड़का बाथम और लड़की झा जाति की होने के चलते लड़की के परिजन इस प्रेम विवाह के खिलाफ थे। मामले में गांव में पंचायत भी हुई थी।

रिपोर्ट- अमित कुमार

Gwalior Madhya Pradesh News Crime News
