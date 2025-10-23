Hindustan Hindi News
गर्लफ्रेंड को नौकरी से निकाला, गुस्साए प्रेमी ने डॉक्टर को 87 बार दी जान की धमकी

संक्षेप: पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि डॉ.मनोज कौरव की पत्नी सुनीता ब्यूटी पार्लर का संचालन करती हैं। करीब पांच महीने पहले उन्होंने वहां काम करने वाली पूजा नाम की युवती को नौकरी से निकाल दिया था। पूजा मनीष प्रधान की गर्लफ्रेंड है।

Thu, 23 Oct 2025 04:12 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
प्रेमी को अपनी गर्लफ्रेंड का नौकरी से निकालना इतना खराब लगा कि उसने ग्वालियर के एक डॉक्टर को 26 दिनों में 87 बार जान से मारने की धमकी दे डाली। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.मनोज कौरव को डराने धमकाने वाले आरोपी को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसने पुलिस को बताया कि डॉक्टर की पत्नी ने उसकी गर्लफ्रेंड को ब्यूटी पार्लर से निकाल दिया था,बस इसी बाक का उसने बदला लिया।

मोबाइल लोकेशन के आधार पर बुधवार रात पुलिस ने आरोपी को कटनी से पकड़ा। पुलिस टीम आरोपी को लेकर ग्वालियर के लिए रवाना हो गई है। गोला का मंदिर थाना प्रभारी हरेन्द्र शर्मा ने बताया कि डॉ.मनोज कौरव जिले के स्वास्थ्य अधिकारी हैं। डॉक्टर की पत्नी सुनीता को 20 सितंबर को सुबह 11 बजे मोबाइल नंबर 7441135496 से पहली बार धमकी भरा कॉल आया। कॉलर ने कहा कि उसे दंपती की हत्या करने के लिए 11 लाख रुपए की सुपारी मिली है। जान बचानी है तो उसे 15 लाख रुपए दे दें।

दंपती की शिकायत के बाद 22 सितंबर को गोला का मंदिर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। तब से पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में जुटी थी। इस दौरान आरोपी वॉटसएप और कॉल के जरिए दंपती को धमकाता रहा। दो दिन पहले पुलिस को आरोपी के मोबाइल से एक तकनीकी सुराग मिला, जिससे पता चला कि वह इस समय मध्य प्रदेश के महाकौशल संभाग के कटनी जिले में छिपा है।

गोला का मंदिर थाना पुलिस दो दिन से कटनी में आरोपी की तलाश कर रही थी। बुधवार रात आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पूछताछ में उसकी पहचान मनीष प्रधान के रूप में हुई। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि डॉ.मनोज कौरव की पत्नी सुनीता ब्यूटी पार्लर का संचालन करती हैं। करीब पांच महीने पहले उन्होंने वहां काम करने वाली पूजा नाम की युवती को नौकरी से निकाल दिया था। पूजा मनीष प्रधान की गर्लफ्रेंड है। इस बात से नाराज होकर मनीष ने डॉक्टर और उनकी पत्नी को धमकाने की योजना बनाई।

डॉ.मनोज कौरव ने बताया कि लगातार मिल रही धमकियों के कारण वे अकेले बाहर निकलने से डरते थे। आरोपी ने कई बार कहा कि उनकी हत्या की 11 लाख रुपए में सुपारी ली गई है और जान बचाने के लिए उसे 15 लाख रुपए देने होंगे। आरोपी ने वॉट्सएप पर पिस्टल की तस्वीरें भेजकर भी डराने की कोशिश की थी।

रिपोर्ट- अमित कुमार

एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
