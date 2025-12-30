Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़mp gwalior house owner son raped girl for 1 year in the name of marriage also threaten to kill
शादी का झांसा और एक साल तक रेप, ग्वालियर में मकान मालिक के बेटे की शर्मनाक करतूत

शादी का झांसा और एक साल तक रेप, ग्वालियर में मकान मालिक के बेटे की शर्मनाक करतूत

संक्षेप:

पीड़िता के अनुसार विवेक उस दिन उसके कमरे पर आया। जब उसने शादी के लिए उसकी मां से बात करने को कहा, तो आरोपी ने शादी से साफ इनकार कर दिया और उसे जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पीड़िता अपने माता-पिता के साथ थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई।

Dec 30, 2025 12:12 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
share Share
Follow Us on

ग्वालियर में मकान मालिक के बेटे पर एक युवती के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है। आरोपी ने युवती को कमरे में अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। युवती के विरोध करने पर आरोपी ने उसे शादी का झांसा दिया,इस झांसे में आकर आरोपी करीब एक साल तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। जब पीड़िता ने शादी के लिए दबाव बनाया, तो आरोपी ने इससे इनकार कर दिया और उसे जान से मारने की धमकी भी दी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पीड़िता ने पूरी घटना अपने माता पिता को बताई, जिसके बाद सोमवार वे उसे थाने लेकर पहुंचे। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी फिलहाल फरार है और पुलिस उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।

भिंड निवासी 18 वर्षीय युवती के पिता मजदूरी करते हैं। वह अपने पिता के साथ ग्वालियर आई थी। दोनों महाराजपुरा थाना क्षेत्र के शताब्दीपुरम एच-ब्लॉक में रहने वाले रमन सिंह भदौरिया के मकान में किराए का कमरा लेकर रह रहे थे। जब कविता के माता-पिता किसी काम से बाहर गए हुए थे, तभी मकान मालिक का बेटा विवेक भदौरिया रात करीब 10 बजे उसके कमरे में घुस आया और जबरदस्ती उसके साथ गलत काम किया। विरोध करने पर आरोपी ने जल्द ही शादी करने का वादा कर उसे चुप करा दिया। कविता ने विवेक भदौरिया का मकान खाली कर पास ही स्थित तोमर के मकान में किराए का कमरा ले लिया। इसके बावजूद विवेक भदौरिया वहां आए दिन आता रहा और उसके साथ गलत काम करता रहा।

पीड़िता के अनुसार विवेक उस दिन उसके कमरे पर आया। जब उसने शादी के लिए उसकी मां से बात करने को कहा, तो आरोपी ने शादी से साफ इनकार कर दिया और उसे जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पीड़िता अपने माता-पिता के साथ थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में टीआई महाराजपुरा यशवंत गोयल का कहना है कि पीड़ित की शिकायत पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है, जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

रिपोर्ट- अमित कुमार

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Madhya Pradesh News Gwalior Rape Case
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|