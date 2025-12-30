शादी का झांसा और एक साल तक रेप, ग्वालियर में मकान मालिक के बेटे की शर्मनाक करतूत

संक्षेप: पीड़िता के अनुसार विवेक उस दिन उसके कमरे पर आया। जब उसने शादी के लिए उसकी मां से बात करने को कहा, तो आरोपी ने शादी से साफ इनकार कर दिया और उसे जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पीड़िता अपने माता-पिता के साथ थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई।

ग्वालियर में मकान मालिक के बेटे पर एक युवती के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है। आरोपी ने युवती को कमरे में अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। युवती के विरोध करने पर आरोपी ने उसे शादी का झांसा दिया,इस झांसे में आकर आरोपी करीब एक साल तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। जब पीड़िता ने शादी के लिए दबाव बनाया, तो आरोपी ने इससे इनकार कर दिया और उसे जान से मारने की धमकी भी दी।

पीड़िता ने पूरी घटना अपने माता पिता को बताई, जिसके बाद सोमवार वे उसे थाने लेकर पहुंचे। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी फिलहाल फरार है और पुलिस उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।

भिंड निवासी 18 वर्षीय युवती के पिता मजदूरी करते हैं। वह अपने पिता के साथ ग्वालियर आई थी। दोनों महाराजपुरा थाना क्षेत्र के शताब्दीपुरम एच-ब्लॉक में रहने वाले रमन सिंह भदौरिया के मकान में किराए का कमरा लेकर रह रहे थे। जब कविता के माता-पिता किसी काम से बाहर गए हुए थे, तभी मकान मालिक का बेटा विवेक भदौरिया रात करीब 10 बजे उसके कमरे में घुस आया और जबरदस्ती उसके साथ गलत काम किया। विरोध करने पर आरोपी ने जल्द ही शादी करने का वादा कर उसे चुप करा दिया। कविता ने विवेक भदौरिया का मकान खाली कर पास ही स्थित तोमर के मकान में किराए का कमरा ले लिया। इसके बावजूद विवेक भदौरिया वहां आए दिन आता रहा और उसके साथ गलत काम करता रहा।

पीड़िता के अनुसार विवेक उस दिन उसके कमरे पर आया। जब उसने शादी के लिए उसकी मां से बात करने को कहा, तो आरोपी ने शादी से साफ इनकार कर दिया और उसे जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पीड़िता अपने माता-पिता के साथ थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में टीआई महाराजपुरा यशवंत गोयल का कहना है कि पीड़ित की शिकायत पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है, जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।