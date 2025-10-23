ट्रेन में फर्जी TTE बन कर रहा था यात्रियों से वसूली, एक वीडियो ने रंगे हाथ पकड़वाया

संक्षेप: ग्वालियर पहुंचने पर फर्जी टीटीई को हिरासत में लिया गया। जब यह पकड़ा गया तो खुद को आर्मी का जवान बताया। पूरी घटना बुधवार की है। जीआरपी थाना प्रभारी जितेंद्र चंदेलिया ने बताया कि आरोपी ने खुद को फौजी बताते हुए बबीना में पदस्थ होना बताया।

ग्वालियर में झेलम एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रियों से वसूली कर रहा एक फर्जी टीटीई पकड़ा गया। यह शख्स झांसी से ग्वालियर तक बिना टिकट यात्रा कर रहा था और यात्रियों से सीट दिलाने के नाम पर रुपए वसूल रहा था। एक यात्री ने उसका वीडियो बनाकर रेलवे के सोशल मीडिया अकाउंट पर टैग किया,जिसके बाद रेलवे प्रबंधन और जीआरपी हरकत में आ गए।

ग्वालियर पहुंचने पर फर्जी टीटीई को हिरासत में लिया गया। जब यह पकड़ा गया तो खुद को आर्मी का जवान बताया। पूरी घटना बुधवार की है। जीआरपी थाना प्रभारी जितेंद्र चंदेलिया ने बताया कि आरोपी ने खुद को फौजी बताते हुए बबीना में पदस्थ होना बताया। आरोपी का नाम कमल पांडेय है। शुरुआती जांच में पता चला है कि वह नशे की हालत में था। उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया और मामले की जानकारी एमसीओ को दी गई है। उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है।

रेलवे के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बुधवार शाम झेलम एक्सप्रेस में फर्जी टीटीई का वीडियो वायरल हुआ था,जिसमें वह यात्रियों से बिना टिकट यात्रा करने पर वसूली कर रहा था।वह वेटिंग टिकट वाले यात्रियों से सीट देने के नाम पर रुपए लेते हुए भी नजर आया।वीडियो की जानकारी मिलते ही मुख्य वाणिज्य निरीक्षक ग्वालियर और कमर्शियल कंट्रोल विभाग सक्रिय हुए और झेलम एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 11077 में जांच टीम भेजी। सीटीआई ग्वालियर राजीव शर्मा और आरपीएफ स्टाफ ने जनरल और दिव्यांग कोच में संयुक्त जांच की,जहां आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा गया। उसके पास से 1620 रुपए नकद बरामद हुए। पूछताछ में आरोपी ने झांसी से ग्वालियर तक कई यात्रियों से पैसे लेने की बात स्वीकार की।

जब रेलवे टीम ने उसे पकड़ा, तो उसने अपना नाम कमल पांडेय बताया और दावा किया कि वह भारतीय सेना में बबीना में पदस्थ है।रेलवे स्टाफ ने आरोपी को जीआरपी के सुपुर्द कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों से सतर्क रहें और टिकट जांच के दौरान वर्दीधारी असली स्टाफ की पहचान अवश्य करें।

यह पहला मामला नहीं है जब फर्जी टीटीई ने यात्रियों को ठगा हो। इससे पहले भी 2023 में ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर दो बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। आरोपी टीटीई की तरह दिखने वाली वर्दी पहनकर यात्रियों से पैसे वसूलते थे। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि त्योहारों के दौरान ऐसे फर्जीवाड़े बढ़ जाते हैं,इसलिए यात्रियों को सजग रहना चाहिए। संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी तुरंत रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर दें।रेलवे रिकॉर्ड के अनुसार 4 अप्रैल 2024 को भी जम्मूतवी जाने वाली झेलम एक्सप्रेस में एक व्यक्ति ने खुद को इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर बताकर यात्रियों से वसूली की थी। उस मामले में फर्जी अधिकारी को ग्वालियर स्टेशन पर डिप्टी सीटीआई देवेंद्र श्रीवास्तव ने पकड़ा था।आरपीएफ टीआई मनोज कुमार ने बताया झेलम एक्सप्रेस में यात्रियों से अवैध वसूली करते हुए एक फर्जी टीटीई को पकड़ा गया है। आरोपी को कार्रवाई के लिए जीआरपी को सौंप दिया गया है।