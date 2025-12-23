फर्जी तस्वीर और शादी का वादा; MP में चल रहा था फेक मैरिज ब्यूरो, कई अरेस्ट

संक्षेप: जांच में सामने आया है कि इन कॉल सेंटरों में करीब 20 युवतियों को कर्मचारी के रूप में रखा गया था। वेबसाइट पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों को बायोडाटा शेयर किया जाता था और फिर शादी का भरोसा दिलाकर उनसे मोटी रकम वसूली जाती थी।

ग्वालियर में क्राइम ब्रांच और साइबर टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए फर्जी मैरिज ब्यूरो के नाम पर चल रहे दो कॉल सेंटरों का पर्दाफाश किया है। शादी का झांसा देकर लोगों से लाखों की ठगी की जा रही थी। ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र में क्राइम ब्रांच और साइबर टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अवैध कॉल सेंटरों का खुलासा किया है। ये कॉल सेंटर MyPartner.com और UniqueDistrict.com नाम की वेबसाइट के जरिए खुद को मैरिज ब्यूरो बताकर संचालित किए जा रहे थे।

जांच में सामने आया है कि इन कॉल सेंटरों में करीब 20 युवतियों को कर्मचारी के रूप में रखा गया था। वेबसाइट पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों को बायोडाटा शेयर किया जाता था और फिर शादी का भरोसा दिलाकर उनसे मोटी रकम वसूली जाती थी। छापेमारी के दौरान पुलिस को सैकड़ों मोबाइल फोन एक दर्जन से अधिक बैंक खातों की डिटेल लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुई हैं। इन खातों के जरिए देश के अलग-अलग हिस्सों से ठगी की रकम मंगाई जाती थी।

पुलिस ने दोनों कॉल सेंटरों के मैनेजरों समेत कई महिलाओं को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में यह एक संगठित साइबर ठगी गिरोह होने की आशंका जताई जा रही हैफिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस ठगी नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल है।