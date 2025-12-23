Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़mp Gwalior fake marriage bureau busted many girls arrested two call centers were also exposed
फर्जी तस्वीर और शादी का वादा; MP में चल रहा था फेक मैरिज ब्यूरो, कई अरेस्ट

फर्जी तस्वीर और शादी का वादा; MP में चल रहा था फेक मैरिज ब्यूरो, कई अरेस्ट

संक्षेप:

जांच में सामने आया है कि इन कॉल सेंटरों में करीब 20 युवतियों को कर्मचारी के रूप में रखा गया था। वेबसाइट पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों को बायोडाटा शेयर किया जाता था और फिर शादी का भरोसा दिलाकर उनसे मोटी रकम वसूली जाती थी।

Dec 23, 2025 03:37 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
share Share
Follow Us on

ग्वालियर में क्राइम ब्रांच और साइबर टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए फर्जी मैरिज ब्यूरो के नाम पर चल रहे दो कॉल सेंटरों का पर्दाफाश किया है। शादी का झांसा देकर लोगों से लाखों की ठगी की जा रही थी। ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र में क्राइम ब्रांच और साइबर टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अवैध कॉल सेंटरों का खुलासा किया है। ये कॉल सेंटर MyPartner.com और UniqueDistrict.com नाम की वेबसाइट के जरिए खुद को मैरिज ब्यूरो बताकर संचालित किए जा रहे थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जांच में सामने आया है कि इन कॉल सेंटरों में करीब 20 युवतियों को कर्मचारी के रूप में रखा गया था। वेबसाइट पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों को बायोडाटा शेयर किया जाता था और फिर शादी का भरोसा दिलाकर उनसे मोटी रकम वसूली जाती थी। छापेमारी के दौरान पुलिस को सैकड़ों मोबाइल फोन एक दर्जन से अधिक बैंक खातों की डिटेल लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुई हैं। इन खातों के जरिए देश के अलग-अलग हिस्सों से ठगी की रकम मंगाई जाती थी।

पुलिस ने दोनों कॉल सेंटरों के मैनेजरों समेत कई महिलाओं को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में यह एक संगठित साइबर ठगी गिरोह होने की आशंका जताई जा रही हैफिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस ठगी नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल है।

रिपोर्ट- अमित कुमार

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Madhya Pradesh News Gwalior
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|