शादी का झांसा, होटल बुलाया; MP में छात्रा संग CRPF जवान ने की गंदी हरकत

संक्षेप: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के पोरसा निवासी 21 वर्षीय छात्रा ग्वालियर के गोला का मंदिर क्षेत्र में बीते तीन साल से किराए पर रहकर पीएससी की तैयारी कर रही है। उसकी पहचान फेसबुक पर सौरभ सेंगर से हुई थी।

ग्वालियर में रहकर पीएससी की तैयारी कर रही मुरैना की छात्रा ने CRPF जवान पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। आरोपी मणिपुर में पदस्थ है। उसकी छात्रा से फेसबुक पर पहचान हुई थी। लंबी बातचीत के बाद वह उसे मिलने के लिए ग्वालियर आया और पड़ाव स्थित होटल नंदगिरी में बुलाया। यहां आरोपी ने शादी का झांसा देकर छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। जब छात्रा ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी ने इनकार कर दिया और उससे बातचीत बंद कर दी। इसके बाद छात्रा ने पड़ाव थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने CRPF जवान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के पोरसा निवासी 21 वर्षीय छात्रा ग्वालियर के गोला का मंदिर क्षेत्र में बीते तीन साल से किराए पर रहकर पीएससी की तैयारी कर रही है। उसकी पहचान फेसबुक पर सौरभ सेंगर से हुई थी। सौरभ ने स्वयं को सीआरपीएफ में आरक्षक बताया था और यह भी कहा था कि वह वर्तमान में मणिपुर में पदस्थ है।फेसबुक पर बातचीत बढ़ने लगी और दोनों ने एक-दूसरे के मोबाइल नंबर ले लिए। इसके बाद दोनों की फोन पर नियमित रूप से बातचीत होने लगी। दोस्ती गहरी होने पर सौरभ ने छात्रा से प्यार का इजहार किया और शादी का वादा भी किया।

वह छुट्टी लेकर ग्वालियर आया और छात्रा को मिलने के लिए बुलाया। छात्रा ने शुरू में कई बार मना किया, लेकिन सौरभ ने भरोसा दिलाकर उसे नंदगिरी होटल, पड़ाव बुलाया। वहां उसने शादी का झांसा देकर छात्रा के साथ गलत काम किया। इसके बाद भी वह लगातार शादी का वादा कर उसे होटल बुलाता रहा और दुष्कर्म करता रहा। कई बार दुष्कर्म करने के बाद जब छात्रा ने शादी के लिए कहा, तो आरोपी ने बहाना बनाया कि उसकी बहन की जिम्मेदारी उस पर है और उसकी शादी के बाद ही वह विवाह करेगा। उसने यह आश्वासन भी दिया कि यदि परिवार वाले न मानें, तो वह उससे कोर्ट मैरिज कर लेगा। इसके बाद आरोपी ने छात्रा से दूरी बनाना शुरू कर दी और बातचीत बंद कर दी।

इसके बाद छात्रा ने सोमवार रात को पड़ाव थाना पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी शैलेन्द्र भार्गव ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर आरोपी युवक, जो सीआरपीएफ जवान है, के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया गया है।अब मामले की जांच जारी है।