सवार थे 45 यात्री, ग्वालियर में अचानक आग का गोला बन गई चलती बस, फिर...

रात करीब 12 बजे जब बस पुरानी छावनी क्षेत्र के हाईवे से गुजर रही थी, तभी चालक की नजर बस के टायर से निकल रही चिंगारी पर पड़ी। स्थिति को भांपते ही चालक ने बिना देर किए बस को हाईवे किनारे रोक दिया और तुरंत सभी यात्रियों को बाहर निकालने में मदद की।

Tue, 25 Nov 2025 11:12 AMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
ग्वालियर में सोमवार रात एक यात्री बस में अचानक आग लग गई। आधी रात अचानक आग का गोला बनी बस को देख अंदर सवार 45 यात्री भी परेशान हो गए। गनीमत रही कि सबको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया पर बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। बता दें कि बस गुड़गांव से पन्ना, मध्य प्रदेश की ओर जा रही थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। दमकल दल को भी बुलाकर आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह है कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।

घटना के अनसार, सोमवार शाम हरियाणा के गुरुग्राम गुड़गांव से वीडियो कोच बस नंबर UP93 CT-6747 मध्य प्रदेश के पन्ना के लिए रवाना हुई थी। बस में कुल 45 यात्री सवार थे। रात करीब 12 बजे जब बस पुरानी छावनी क्षेत्र के हाईवे से गुजर रही थी, तभी चालक की नजर बस के टायर से निकल रही चिंगारी पर पड़ी। स्थिति को भांपते ही चालक ने बिना देर किए बस को हाईवे किनारे रोक दिया और तुरंत सभी यात्रियों को बाहर निकालने में मदद की। यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालते ही कुछ ही क्षणों में आग अचानक तेज हो गई और देखते ही देखते पूरी बस आग की लपटों में घिरकर जलकर राख हो गई।

जानकारी के अनुसार जब बस में आग लगी, उस समय यात्री सोने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान बस के एक पहिए से चिंगारी निकलती देख चालक ने तुरंत बस रोक दी और सभी यात्रियों को बाहर निकलने की सूचना दी। समय रहते सभी यात्री बस से बाहर आ गए, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। बताया जा रहा है कि यदि यात्री गहरी नींद में होते, तो हादसा गंभीर रूप ले सकता था।

रिपोर्ट- अमित कुमार

