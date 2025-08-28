ग्वालियर में दर्दनाक घटना, नहर में डूबने से भाई-बहन की मौत, 2 KM दूर मिला शव

शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भितरवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी बेलगढ़ा अजय सिकरवार का कहना है कि नहर में डूबने से भाई बहन की मौत हुई है।

ग्वालियर के हरसी बांध की नहर में डूबने से भाई बहन की मौत हो गई। दोनों परिवार सहित दतिया जिले से मोर छठ मेले में दुकान लगाने आए थे। मृतकों की पहचान गुनगुन और गौरव पिता राजेश मोगिया के रूप में हुई है। घटना बेलगढ़ा थाना के हरसी इलाके में हुई। बताया जा रहा है कि गुनगुन सामान लेने जा रही थी। उसके पीछे भाई गौरव भी था। अचानक गुनगुन का पैर फिसला और वह नहर में गिर गई। बहन को बचाने के लिए भाई ने भी नहर में छलांग लगा दी। घटनास्थल से करीब दो किलोमीटर दूर दोनों के शव मिले हैं।

स्थानीय लोगों ने पानी में आवाज सुनकर बचाव का प्रयास किया था। जब दोनों नहीं मिले तो बेलगढ़ा थाना पुलिस को सूचना दी गई। थाना प्रभारी अजय सिकरवार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला। सिंचाई विभाग की मदद से नहर में पानी का बहाव कम किया गया। सुबह रेस्क्यू फिर से शुरू किया गया। दोनों के शव घटनास्थल से करीब दो किलोमीटर दूर नहर में मिले।

शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भितरवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी बेलगढ़ा अजय सिकरवार का कहना है कि नहर में डूबने से भाई बहन की मौत हुई है। वह दतिया जिले के निवासी हैं। शवों को नहर से रेस्क्यू कर लिया है। मामले में जांच जारी है।