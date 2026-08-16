Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

MP में बड़ा हादसा, तेज रफ्तार बेकाबू कार ने 7-8 लोगों को कुचला

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
Follow us on Google News
share

चश्मदीदों का कहना है कि कार ड्राइवर नश में धुत था। लोगों को कुचलने के बाद उसने भागने की भी कोशिश की लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। 

MP में बड़ा हादसा, तेज रफ्तार बेकाबू कार ने 7-8 लोगों को कुचला
MP में तेज रफ्तार बेकाबू कार ने 7-8 लोगों को कुचला

मध्य प्रदेश के ग्वालियर के सबसे भीड़भाड़ वाले महाराज बाड़ा क्षेत्र में शनिवार आधी रात उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब तेज रफ्तार और बेकाबू कार ने सड़क किनारे मौजूद 7 से 8 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कार ड्राइवर को हिरासत में लेकर गाड़ी जब्त कर ली है।

घटना शनिवार रात करीब 1 बजे के बीच की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक कार रॉक्सी पुल से महाराज बाड़ा की ओर जा रही थी।इसी दौरान ड्राइवर ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया और सड़क किनारे मौजूद राहगीरों को टक्कर मारते हुए कई लोगों को कुचल दिया।

हादसे के बाद चीख-पुकार

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों और राहगीरों ने तत्काल घायलों की मदद की। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एंबुलेंस और निजी वाहनों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है।

ये भी पढ़ें:MP में बीच नदी में फंसा 100 यात्रियों से भरा स्टीमर, फिर क्या हुआ?

चश्मदीदों ने कहा- नशे में था ड्राइवर

चश्मदीदों के मुताबिक कार ड्राइवर शराब के नशे में था। हादसे के बाद ड्राइवर ने मौके से भागने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस ने हादसे में शामिल कार को भी जब्त कर लिया है।

ये भी पढ़ें:'प्री-पैक्ड व्हिस्की और रम' की बिक्री पर FSSAI के बैन पर HC ने लगाई अंतरिम रोक

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हादसे में घायल लोगों की स्थिति की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि दुर्घटना के वक्त कार की रफ्तार कितनी थी और ड्राइवर के खिलाफ किन धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:यदि पॉक्सो में अपराध तो… दीपके, साथियों पर दर्ज करें FIR; MP में कहां शिकायत?
Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Madhya Pradesh
लेटेस्ट Hindi News, Bhopal News, Indore News, Jabalpur News, Gwalior News, Ujjain News के साथ-साथ MP Board Result 2026 Live और MP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।