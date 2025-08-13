बहते बच्चे को बचाने नदी में कूदी महिला, दोनों की मौत, MP में कहां हुआ दर्दनाक हादसा?

घटना चांचौड़ा इलाके के रामपुरा गांव की है। जानकारी के अनुसार गांव के पास से ही पार्वती नदी निकली है। पिछले दिनों हुई बारिश के कारण पार्वती नदी में काफी पानी है। इसके आसपास रहने वाले नागरिक कपड़े धोने और नहाने के लिए पार्वती नदी पर आते रहते हैं।

गुना में एक महिला और एक बच्चा पार्वती नदी में बह गए। बच्चा गांव के ही एक ही अन्य बच्चे के साथ नदी में नहा रहा था। उसकी मां किनारे पर कपड़े धो रही थी, तभी दोनों बच्चे बहने लगे। उन्हें बचाने महिला भी नदी में कूद गई। महिला के बेटे को तो ग्रामीणों ने बचा लिया, पर तेज बहाव होने के कारण महिला और दूसरा बच्चा, दोनों बह गए। SDRF की सर्चिंग में महिला का शव घटनास्थल से करीब 70 मीटर दूर मिला। जबकि दोपहर करीब साढ़े 3 बजे बच्चे का शव घटनास्थल से 50 मीटर दूर मिला।

घटना चांचौड़ा इलाके के रामपुरा गांव की है। जानकारी के अनुसार गांव के पास से ही पार्वती नदी निकली है। पिछले दिनों हुई बारिश के कारण पार्वती नदी में काफी पानी है। इसके आसपास रहने वाले नागरिक कपड़े धोने और नहाने के लिए पार्वती नदी पर आते रहते हैं। पहले यह जानकारी आई थी कि दोनों मां बेटे हैं, लेकिन अब यह स्पष्ट हुआ है कि दोनों मां बेटे नहीं बल्कि महिला के साथ बहने वाला बच्चा गांव के किसी महिला का था।

महिला के बेटे का नाम अतुल था जिसे ग्रामीणों ने बचा लिया, पर तेज बहाव होने के कारण सपना और दूसरा बच्चा अंकित बह गए। ग्रामीणों का कहना है कि सपना ने गांव के ही एक बेटे को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। सूचना मिलने पर राजस्व और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। साथ ही SDERF की टीम को भी सूचना दी गई। SDRF की टीम मौके पर पहुंची और सर्चिंग शुरू की। सुबह फिर SDRF की टीम ने सर्चिंग शुरू की गई। काफी खोजबीन के बाद अलग-अलग जगहों पर दोनों के शव मिले।