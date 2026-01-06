Hindustan Hindi News
mp guna railway station old lady jwellery and cash loot thief snatched bag from lashkar express and ran away
गुना स्टेशन में बुजुर्ग महिला से लूट, ट्रेन से 56 हजार और लाखों के गहने लेकर चोर फरार

गुना स्टेशन में बुजुर्ग महिला से लूट, ट्रेन से 56 हजार और लाखों के गहने लेकर चोर फरार

संक्षेप:

ट्रेन गुना स्टेशन पहुंचने से महज 10 मिनट पहले धीमी हुई, तभी घात लगाए बैठे एक अज्ञात बदमाश ने महिला के सिरहाने रखा पिंक कलर का हैंडबैग झपट लिया। महिला कुछ समझ पाती, उससे पहले ही आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर ट्रेन से नीचे कूद गया।

Jan 06, 2026 03:39 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, गुना
आगरा से मुंबई जा रही लश्कर एक्सप्रेस में देर रात गुना रेलवे स्टेशन के पास एक बुजुर्ग महिला यात्री से लूट की वारदात हो गई। गुना स्टेशन पहुंचने से ठीक पहले ट्रेन धीमी होते ही एक बदमाश महिला के सिरहाने रखा बैग छीनकर चलती ट्रेन से कूद गया। बैग में करीब साढ़े सात तोला सोना, आधा किलो से ज्यादा चांदी और 56 हजार रुपए नकद थे। जीआरपी ने जीरो पर मामला दर्ज कर डायरी गुना भेज दी है, जहां पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

आगरा निवासी बेबीताई अपने पति बाबूराव माली के साथ ट्रेन नंबर 12162 लश्कर एक्सप्रेस के कोच एस-3 में सफर कर रही थीं। ट्रेन गुना स्टेशन पहुंचने से महज 10 मिनट पहले धीमी हुई, तभी घात लगाए बैठे एक अज्ञात बदमाश ने महिला के सिरहाने रखा पिंक कलर का हैंडबैग झपट लिया। महिला कुछ समझ पाती, उससे पहले ही आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर ट्रेन से नीचे कूद गया।

महिला के अनुसार बैग में सोने की चार चूड़ियां, एक मंगलसूत्र, सोने की जंजीर, सात अंगूठियां, कान के टॉप्स और मटर माला थी। इनका कुल वजन करीब 7.5 तोला है। इसके अलावा 250 ग्राम चांदी की पायल, 600 ग्राम चांदी की सिल्लियां, 56 हजार रुपये नकद और आधार कार्ड, पैन कार्ड व राशन कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज भी बैग में रखे थे।

घटना के बाद घबराई महिला ने भोपाल जीआरपी को सूचना दी। इसके बाद रानी कमलापति स्टेशन पर शून्य पर देहाती नालसी दर्ज की गई। वारदात गुना क्षेत्र की है, इसलिए केस डायरी असल अपराध कायम करने के लिए जीआरपी थाना गुना भेजी गई है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब गुना स्टेशन के आसपास के संदेही क्षेत्रों और सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी की तलाश कर रही है।

रिपोर्ट- अमित कुमार

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
