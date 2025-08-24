MP Guna brother killed man who was accused of allegedly harassing his sister गुना में बहन से की छेड़छाड़! भाई ने शख्स की जन्मदिन वाले चाकू से कर दी हत्या, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़MP Guna brother killed man who was accused of allegedly harassing his sister

गुना में बहन से की छेड़छाड़! भाई ने शख्स की जन्मदिन वाले चाकू से कर दी हत्या

जांच में पता चला कि पीड़ित अनिल, आरोपी की बहन से लगातार संपर्क में था और उसने उसके साथ आपत्तिजनक हरकतें भी की थीं। उसने महिला को शादी के लिए राजी होने पर सोने-चांदी के गहने देने का भी वादा किया था। हालांकि, महिला ने अपने भाई से इस उत्पीड़न के बारे में शिकायत की थी।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, गुनाSun, 24 Aug 2025 02:41 PM
share Share
Follow Us on
गुना में बहन से की छेड़छाड़! भाई ने शख्स की जन्मदिन वाले चाकू से कर दी हत्या

मध्य प्रदेश के गुना में भाई ने एक शख्स की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वह उसकी बहन को कथित तौर पर परेशान कर रहा था। भाई ने एक बड़े चाकू से दूसरे शख्स की जान ले ली। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी अभिषेक टिंगा ने उसी चाकू का इस्तेमाल किया, जिसका इस्तेमाल उसकी बहन ने अपना जन्मदिन का केक काटने के लिए किया था।

जांच में पता चला कि पीड़ित अनिल, आरोपी की बहन से लगातार संपर्क में था और उसने उसके साथ आपत्तिजनक हरकतें भी की थीं। उसने महिला को शादी के लिए राजी होने पर सोने-चांदी के गहने देने का भी वादा किया था। हालांकि, महिला ने अपने भाई से इस उत्पीड़न के बारे में शिकायत की थी।

इससे नाराज होकर अभिषेक ने अनिल को मारने के लिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई, क्योंकि वह पीड़ित की हरकतों को अश्लील और अपमानजनक मानता था। उन्होंने अपनी योजना के तहत पांच चाकू ऑनलाइन मंगवाए और पीड़ित की हरकतों पर नजर रखना शुरू कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को आरोपी को अनिल के इलाके में शराब पीने की जानकारी मिली। इसके तुरंत बाद, वह और उसके दोस्तों ने उसे घेर लिया और चाकू से शख्स की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद वह तुरंत घटनास्थल से भाग गए। पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी ने कहा, "वही चाकू जो उसकी बहन के जन्मदिन के जश्न में इस्तेमाल किया गया था, वह हत्या का हथियार बन गया। "

Mp News Madhya Pradesh News Crime News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|