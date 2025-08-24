गुना में बहन से की छेड़छाड़! भाई ने शख्स की जन्मदिन वाले चाकू से कर दी हत्या

जांच में पता चला कि पीड़ित अनिल, आरोपी की बहन से लगातार संपर्क में था और उसने उसके साथ आपत्तिजनक हरकतें भी की थीं। उसने महिला को शादी के लिए राजी होने पर सोने-चांदी के गहने देने का भी वादा किया था। हालांकि, महिला ने अपने भाई से इस उत्पीड़न के बारे में शिकायत की थी।

मध्य प्रदेश के गुना में भाई ने एक शख्स की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वह उसकी बहन को कथित तौर पर परेशान कर रहा था। भाई ने एक बड़े चाकू से दूसरे शख्स की जान ले ली। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी अभिषेक टिंगा ने उसी चाकू का इस्तेमाल किया, जिसका इस्तेमाल उसकी बहन ने अपना जन्मदिन का केक काटने के लिए किया था।

जांच में पता चला कि पीड़ित अनिल, आरोपी की बहन से लगातार संपर्क में था और उसने उसके साथ आपत्तिजनक हरकतें भी की थीं। उसने महिला को शादी के लिए राजी होने पर सोने-चांदी के गहने देने का भी वादा किया था। हालांकि, महिला ने अपने भाई से इस उत्पीड़न के बारे में शिकायत की थी।