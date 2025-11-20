MP में दर्दनाक हादसा! कार-ट्रक की टक्कर में 3 लोगों की मौत

मध्यप्रदेश के गुना जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। एक तेज़ रफ़्तार कार और ट्रक के बीच टक्कर होने से तीन लोगों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। अधिकारी ने बताया कि यह घटना गुना-आरोन रोड पर बजरंगगढ़ गांव के पास तड़के करीब तीन बजे घटी।

अधिकारी ने बताया कि वे एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आरोन से गुना आ रहे थे, तभी उनकी कार आगे चल रहे एक ट्रक से टकरा गई। अधिकारी ने बताया कि टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि कार में सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। अधिकारी ने बताया कि पुलिस को कार के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल करना पड़ा। उन्होंने बताया कि चार घायल लोगों में से दो की हालत गंभीर है। उन्हें इलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया है। दुर्घटना के बारे में और जानकारी का इंतजार है।