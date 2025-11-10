Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़mp guna 7 people brutally killed farmer with sticks in mandi after quarrel happened
गुना में मक्का बेचने आए किसान पर टूट पड़े 7 लोग, मंडी में पीट-पीटकर मार डाला

गुना में मक्का बेचने आए किसान पर टूट पड़े 7 लोग, मंडी में पीट-पीटकर मार डाला

संक्षेप: लगभग सात लोगों ने पत्थर, लुहांगी, लाठी से सोनू पर हमला कर दिया। इसके बाद सभी भाग गए। सोनू ने वहीं दम तोड़ दिया। घटना के बाद मंडी में मौजूद अन्य किसानों ने पुलिस को सूचना दी। घटना के बाद सोनू के परिवार वाले और रिश्तेदार मंडी में पहुंचे और बॉडी को उठवाकर जिला अस्पताल भिजवाया।

Mon, 10 Nov 2025 05:54 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, गुना
share Share
Follow Us on

गुना शहर की नानाखेड़ी मंडी में एक किसान की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप सिंगवासा में रहने वाले पारदियों पर है। विवाद मंडी में घुसते समय अजीबोगरीब ट्रैक्टर चलाने को लेकर हुआ। 32 वर्षीय किसान सोनू यादव पर 7 लोगों ने पत्थर, लुहांगी और लाठी से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में तीन नाबालिग सहित सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जानकारी के अनुसार बूढ़ा डोंगर निवासी सोनू यादव अपने बच्चे के साथ उपज बेचने मंडी में आए थे। कैंट पुलिस ने बताया कि जब वह ट्रैक्टर लेकर मंडी गेट पर पहुंचे, तभी पारदी समाज के दो लोग खाना खा कर वापस आ रहे थे। इसी दौरान रास्ता ठीक का होने के कारण ट्रैक्टर ठीक से नहीं चल पा रहा था, तो पारदी समाज के लोगों ने कहा कि ट्रैक्टर ठीक से चलाओ। इसी बात पर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। वहां मौजूद लोगों ने दोनों पक्षों को अलग किया। इसके बाद सोनू ट्रैक्टर लेकर मंडी में चले गए। पारदी समाज के लोगों ने कुछ देर बाद अपने और साथियों को बुला लिया। लगभग सात लोगों ने पत्थर, लुहांगी, लाठी से सोनू पर हमला कर दिया। इसके बाद सभी भाग गए। सोनू ने वहीं दम तोड़ दिया। घटना के बाद मंडी में मौजूद अन्य किसानों ने पुलिस को सूचना दी।

घटना के बाद सोनू के परिवार वाले और रिश्तेदार मंडी में पहुंचे और बॉडी को उठवाकर जिला अस्पताल भिजवाया। यहां शव का पोस्टमार्टम किया गया। पीएम के बाद शव परिवार वालों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में तीन नाबालिग सहित सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकियों की तलाश जारी है। आरोपियों में चार सगे भाई हैं। सभी पिपरिया गांव के रहने वाले हैं।

सोनू के जीजा माखन यादव ने बताया कि सोनू के पास अपनी कोई जमीन नहीं है। वह अपने चाचा, ताऊ की खेती में ही मदद करते हैं। वह किराए से ट्रॉली लेकर आए थे। माखन यादव ने बताया कि सोनू के दो बच्चे हैं। 2018 में पत्नी की मौत हो चुकी है। तब से वह अपने दोनों बच्चों को खुद ही संभाल रहा था। उसके जाने से अब बच्चे अनाथ हो गए हैं। सोनू के जीजा माखन यादव ने शासन, प्रशासन से उन बच्चों के लिए कुछ करने की मांग की है। वहीं उन्होंने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाने की भी मांग की।

रिपोर्ट- अमित कुमार

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|