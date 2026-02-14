Hindustan Hindi News
मध्य प्रदेश में 11 IAS अफसरों का ट्रांसफर, कांग्रेस ने भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने का आरोप लगाया

Feb 14, 2026 01:37 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, भोपाल
मध्य प्रदेश सरकार ने शनिवार देर रात एक आदेश जारी कर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 11 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। विपक्षी कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि यह कदम आबकारी विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

मध्य प्रदेश सरकार ने शनिवार देर रात एक आदेश जारी कर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 11 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। विपक्षी कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि यह कदम आबकारी विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सुबह लगभग 1:55 बजे जारी आदेश के अनुसार, अतिरिक्त मुख्य सचिव अशोक बरनवाल को स्वास्थ्य विभाग का प्रभार दिया गया है। उन्होंने संदीप यादव की जगह ली है, जिन्हें वन विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। यादव को एनआरआई विभाग के प्रधान सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।

वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनीष सिंह को एक बार फिर जनसंपर्क विभाग का आयुक्त बनाया गया ह। वे परिवहन सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी संभालते रहेंगे। चार महीने से इस पद पर कार्यरत जनसंपर्क आयुक्त दीपक सक्सेना को आबकारी आयुक्त नियुक्त किया गया है। उन्होंने अभिजीत अग्रवाल का स्थान लिया है। अग्रवाल को राज्य सहकारी विपणन महासंघ का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। अग्रवाल का तबादला नई उत्पाद शुल्क नीति के लागू होने से पहले हुआ है।

अन्य अधिकारियों में अजय गुप्ता को किसान कल्याण एवं कृषि विकास निदेशक के पद से ट्रांसफर कर जबलपुर स्थित पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। उमाशंकर भार्गव आठ महीने बाद राजभवन से लौटकर किसान कल्याण एवं कृषि विकास निदेशक का पदभार संभालेंगे।

आदेश में कहा गया है कि भिंड जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील दुबे को राज्यपाल का उप सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि उच्च शिक्षा विभाग की उप सचिव संघमित्रा गौतम को अलीराजपुर जिला पंचायत का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है।

अगर मालवा जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंदा भालवे कुशरे को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में अतिरिक्त परियोजना निदेशक नियुक्त किया गया है। विद्यालय शिक्षा विभाग के उप सचिव कमल सोलंकी को रायसेन जिला पंचायत का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है।

इस फेरबदल पर प्रतिक्रिया देते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आबकारी विभाग में भ्रष्ट तत्वों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। पार्टी ने इंदौर में कथित अनियमितताओं और जबलपुर में जहरीली शराब से हुई मौतों का भी जिक्र किया।

पार्टी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि तबादला हो गया, लेकिन जवाबदेही का क्या? पार्टी ने लिखा कि अभिजीत अग्रवाल ने आबकारी विभाग में भ्रष्ट तत्वों को पनाह दी। इंदौर में 75 करोड़ रुपए के फर्जी चालान, जबलपुर में जहरीली शराब से 15 से अधिक मौतें। कोई कार्रवाई नहीं हुई! सोम डिस्टिलरीज तो बस शुरुआत है!

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

Madhya Pradesh News
