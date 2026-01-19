Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़mp govt team will go to davos under the leadership of cm mohan yadav
सीएम मोहन यादव की अगुवाई में दावोस जाएगी टीम, क्या है मकसद?

सीएम मोहन यादव की अगुवाई में दावोस जाएगी टीम, क्या है मकसद?

संक्षेप:

मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार की टीम दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में हिस्सा लेगी। इस दौरान निवेश को आकर्षित करने के लिए दुनिया भर के निवेशकों से चर्चा की जाएगी। 

Jan 19, 2026 08:46 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
share Share
Follow Us on

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार की टीम निवेश को आकर्षित करने के लिए दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में भाग लेने जा रही है। 'ए स्प्रिट ऑफ डायलाग' थीम के साथ राज्य सरकार रिन्यूएबल एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में वैश्विक निवेशकों से बातचीत करेगी। दौरे के दौरान अडानी समूह, सानोफी और डीपी वर्ल्ड जैसी बड़ी कंपनियों के साथ एमओयू और रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा होगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्या मकसद?

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, दावोस में बैठकों के दौरान मैन्युफैक्चरिंग, अक्षय ऊर्जा, लॉजिस्टिक, टेक्सटाइल, रसायन और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में वैश्विक निवेशकों को राज्य में आमंत्रित किया जाएगा। मध्य प्रदेश इस मंच पर निवेश संबंधी चर्चाओं, नई नीतियों की प्रस्तुति और रणनीतिक साझेदारियों पर विशेष ध्यान देगा।

भरोसेमंद साझेदारी पर भी जोर

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने निवेश नीतियों को सरल, पारदर्शी और उद्योग-अनुकूल बनाया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, त्वरित निर्णय प्रणाली और भूमि-आवंटन की सरल प्रक्रिया को दावोस में वैश्विक निवेशकों के समक्ष प्रमुखता से रखा जाएगा। राज्य का उद्देश्य केवल निवेश प्रस्ताव प्राप्त करना नहीं वरन दीर्घकालिक और भरोसेमंद साझेदारी को भी विकसित करना है।

चलेगा बैठकों का दौर

दावोस में मध्य प्रदेश की सहभागिता के दौरान एमपीआईडीसी के वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग प्रतिनिधि और पर्यटन विभाग के सलाहकार निजी बैठकों और औद्योगिक सम्मेलनों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। वैश्विक कंपनियों के सीईओ और अध्यक्षों के साथ होने वाली इन बैठकों में औद्योगिक विस्तार, निर्यात बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर चर्चा की जाएगी। साथ ही मध्य प्रदेश की औद्योगिक प्राथमिकताओं और निवेश के अनुकूल वातावरण को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रमुखता से पेश किया जाएगा।

'लोकल टू ग्लोबल' पर भी फोकस

मध्य प्रदेश मुख्य रूप से कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मा, अक्षय ऊर्जा, रसायन, टेक्सटाइल और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए चर्चा करेगा। इसके साथ ही रियल एस्टेट, शिक्षा और खेल बुनियादी ढांचे के विकास पर भी संवाद किया जाएगा। राज्य सरकार 'लोकल टू ग्लोबल' रणनीति के माध्यम से अपने स्थानीय संसाधनों और कुशल कार्यबल को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की दिशा में भी काम करेगी।

ये भी पढ़ें:झारखंड में दिखेगी बादलों की आवाजाही; 26 जनवरी तक कहां कैसा रहेगा मौसम?
ये भी पढ़ें:कुबेरेश्वर धाम में इस डेट तक नहीं बांटा जाएगा रुद्राक्ष, क्या है इसकी वजह?
ये भी पढ़ें:हिमाचल जाने वाले टूरिस्ट ध्यान दें! ऊंचाई वाले इलाकों में सख्त एडवाइजरी

क्या है एजेंडा?

दावोस में मध्य प्रदेश की सहभागिता का मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को वैश्विक निवेश मानचित्र पर लाना है। कृषि, फूड प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, अक्षय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं को दुनिया के सामने रणनीतिक रूप से रखा जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य ऐसा निवेश लाना है जो उन्नत तकनीक, कौशल विकास और स्थानीय स्तर पर रोजगार को बढ़ावा दे सके। दावोस का यह दौरा राज्य को एक भरोसेमंद और स्थिर निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|