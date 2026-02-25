सहारा समूह ने एमपी निवेशकों के साढे़ 6 हजार करोड़ लिए, विधानसभा में क्या बोली सरकार?
मध्य प्रदेश में सहारा इंडिया के निवेशकों के साथ 6,689 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। सरकार को लगभग 9 लाख शिकायतें मिली हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बने रिफंड पोर्टल के जरिए अब तक 355 करोड़ रुपये लौटाए जा चुके हैं।
मध्य प्रदेश में सहारा इंडिया के निवेशकों से जुड़ी धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश सरकार को इस संबंध में लगभग 9 लाख शिकायती आवेदन मिले हैं जिनमें कुल 6,689 करोड़ रुपये के गबन की बात सामने आई है। यह जानकारी खुद मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा में दी है। विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बने रिफंड पोर्टल के जरिए अब तक छोटे निवेशकों को 355 करोड़ रुपये लौटाए जा चुके हैं।
विधानसभा में सरकार बोली- 6,689 करोड़ का गबन
विधानसभा में बुधवार को राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से गृह विभाग से जुड़ी यह जानकारी दी। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह के सवाल का जवाब में उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में सहारा समूह के खिलाफ राज्य सरकार को लगभग 9 लाख से अधिक शिकायती आवेदन मिले। इसमें कुल लगभग 6,689 करोड़ रुपए की राशि के गबन का मामला सामने आया है।
निवेशकों को लौटाए 355 करोड़
राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने विधानसभा में जानकारी देते हुए कहा कि सहारा समूह के मध्य प्रदेश के निवेशकों से जुड़े कुल 9 लाख 6 हजार 661 आवेदन सामने आए हैं। इसमें से लगभग 7.5 लाख निवेशकों के शिकायती आवेदनों का निराकरण सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हो गया है। इसमें कुल राशि रुपए 6 हजार 6 सौ 89 करोड़ निवेशकों की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सहारा रिफंड पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल के जरिए 355 करोड़ रुपए की राशि निवेशकों को लौटाई जा चुकी है।
मुरैना कोतवाली में मर्ज की गई सारी एफआईआर
राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बताया कि एक जनवरी 2024 के बाद से समूह के खिलाफ 4 एफआईआर दर्ज हुई हैं। इसके अलावा भी जितनी एफआईआर दर्ज की गई हैं, उनको मुरैना कोतवाली में मर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। सरकार का जवाब आने से पहले कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने बताया था कि पूरे मध्य प्रदेश में इस प्रकार की 123 एफआईआर दर्ज हैं।
सरकार से पूछे थे ये सवाल?
कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने सरकार से पूछा था कि सहारा समूह की राज्य में कितनी संपत्ति है? उन्होंने यह भी जानना चाहा था कि क्या इस संपत्ति की नीलामी के माध्यम से निवेशकों की राशि लौटाने की सरकार की कोई योजना है? इस पर राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के तत्वावधान में रिफंड की सारी कार्यवाही चल रही है। समूह की अनेक संपत्तियां न्यायालय के आदेश पर अटैच भी की गई हैं। यह अब राज्य पुलिस की सीमा से बाहर का विषय है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।