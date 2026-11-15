एमपी के आंगनबाड़ी केंद्रों की बदल रही सूरत, मिलेगी डिजिटल शिक्षा
एमपी सरकार छोटे बच्चों की शुरुआती पढ़ाई सुधारने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक बना रही है। अब इन केंद्रों में चित्रों, खिलौनों और डिजिटल माध्यमों जैसे वीडियो, कहानियों व कविताओं के जरिए बच्चों को शिक्षा दी जाएगी।
मध्य प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में अब पोषण और स्वास्थ्य के साथ-साथ डिजिटल शिक्षा भी दी जाएगी। सूबे में छोटे बच्चों की शुरुआती पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक बनाया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से 'बिल्डिंग ऐज लर्निंग एड' पहल के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों की दीवारों पर जानवरों, अक्षरों और अंकों के रंग-बिरंगे चित्र बनाए जा रहे हैं।
आंगनवाड़ी केंद्रों को दिया जा रहा नया रूप
एक अधिकारी ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार आंगनवाड़ी केंद्रों को नया रूप दे रहा है। इनमें रंग-बिरंगी शैक्षिक दीवारें बनाई जा रही हैं। इतना ही नहीं आंगनवाड़ी केंद्रों को आधुनिक उपकरण और डिजिटल लर्निंग टूल्स (जैसे ऑडियो-विजुअल कंटेंट, वीडियो, कहानियां और कविताएं) मुहैया कराए जा रहे हैं, ताकि बच्चों की शुरुआती शिक्षा को आकर्षक बनाया जा सके।
उपलब्ध कराए जा रहे डिजिटल शिक्षा के साधन
अधिकारी ने कहा कि अब एमपी में आंगनवाड़ी केंद्र सिर्फ पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित नहीं रहेंगे वरन बच्चों के लिए आकर्षक शिक्षण केंद्र भी बनेंगे। बच्चों की जानकारी और दिलचस्पी को बढ़ाने के लिए दीवारों पर रंग-बिरंगे चित्र, आधुनिक खिलौने और डिजिटल शिक्षा के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
सजाई जा रहीं दीवारें
महिला एवं बाल विकास विभाग विभिन्न संगठनों और जनभागीदारी के सहयोग से यह पहल कर रहा है। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों की दीवारों को जानवरों, पक्षियों, अक्षरों, अंकों, प्रकृति और रोजमर्रा की गतिविधियों से जुड़े चित्रों से सजाया जा रहा है। इस व्यवस्था को बिल्डिंग ऐज लर्निंग एड नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य बच्चों को खेल और चित्रों के माध्यम से आसानी से सिखाना है।
जोड़ी जा रही डिजिटल सामग्री
केंद्रों में पढ़ाई के लिए अलग-अलग कोने, खिलौने, खेल के स्थान और रचनात्मक गतिविधियों की सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। बच्चों की पढ़ाई को और रोचक बनाने के लिए डिजिटल सामग्री भी जोड़ी जा रही है। इसमें ऑडियो-वीडियो, शैक्षणिक फिल्में, कहानियां और कविताएं शामिल हैं। इससे बच्चों की भाषा, याददाश्त, रचनात्मक सोच और संवाद करने की क्षमता विकसित करने में मदद मिलेगी।
प्रभावी प्री-प्राइमरी शिक्षा पर जोर
अधिकारी ने बताया कि इस पहल से प्री-प्राइमरी शिक्षा से जुड़ी गतिविधियां अधिक रोचक और आकर्षक तरीके से कराने में मदद मिलेगी। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत, राज्य सरकार आंगनवाड़ी केंद्रों को 3 से 6 साल के बच्चों के लिए एक प्रभावी प्री-प्राइमरी शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर दे रही है। नई पहल से आंगनवाड़ी केंद्र पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और शुरुआती शिक्षा को एक साथ जोड़कर बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को बढ़ावा देंगे।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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