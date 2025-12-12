आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ आरोप पत्र जारी होगा, ऐक्शन में CM मोहन यादव, कड़ी कार्रवाई के निर्देश

संक्षेप: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा कारण बताओ नोटिस के जवाब में दिया गया उत्तर संतोषजनक नहीं है। उनके खिलाफ आरोप पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है। सीएम ने वर्मा के खिलाफ दर्ज जालसाजी मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

ब्राह्मण महिलाओं के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। उन्हें मध्य प्रदेश कृषि विभाग के उप सचिव पद से हटा दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा कारण बताओ नोटिस के जवाब में दिया गया उत्तर संतोषजनक नहीं है। उनके खिलाफ आरोप पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संतोष वर्मा के खिलाफ दर्ज जालसाजी मामले में भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्नति के लिए कथित तौर पर जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करने का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से उनकी बर्खास्तगी की सिफारिश की गई है। वर्मा के खिलाफ यह कार्रवाई ब्राह्मण महिलाओं के खिलाफ कथित तौर पर की गई अपमानजनक टिप्पणियों पर मचे बवाल के बीच हुई है।

संतोष वर्मा ने कहा था कि आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए जब तक कि कोई ब्राह्मण अपनी बेटी मेरे बेटे को दान न कर दे या वह उससे संबंध न बना ले। वर्मा के वीडियो वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उन्हें पद से हटाने का आदेश दिया। वर्मा के टिप्पणी से आक्रोश फैल गया और ब्राह्मण समुदाय ने वर्मा के खिलाफ रविवार को सीएम के आवास पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की। उन्होंने वर्मा पर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने, महिलाओं का अपमान करने और भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाया।

सीएम यादव ने बताया कि वर्मा पर जाली दस्तावेजों के आधार पर पदोन्नति के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करने के आरोपों से संबंधित विभागीय जांच अंतिम चरण में है। संतोष वर्मा द्वारा कारण बताओ नोटिस के जवाब में दिया गया उत्तर संतोषजनक नहीं है। वह लगातार अशोभनीय बयान दे रहे हैं। इसलिए, उनके खिलाफ आरोप पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है। सीएम ने कहा कि उन्होंने वर्मा के खिलाफ दर्ज जालसाजी मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

राज्य सरकार ने वर्मा को 2021 में तब निलंबित कर दिया था जब एक महिला ने उन पर शादी का वादा करने और उसके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया था। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। वर्मा को जमानत पर रिहा कर दिया गया था और उनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही थी।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने कहा कि उन्हें आईएएस से बर्खास्त करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। उन्होंने कथित तौर पर जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके राज्य प्रशासनिक सेवा से आईएएस में प्रमोशन प्राप्त की थी, जिनमें उन्हें आपराधिक मामलों से बरी किया गया था। सीएमओ ने एक बयान में कहा कि विभिन्न अदालतों में वर्मा के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं। जाली दस्तावेजों और धोखाधड़ी के आधार पर प्राप्त आईएएस पदोन्नति अमान्य है।

संतोष वर्मा ने अपने खिलाफ की गई कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देने के लिए किए गए फोन कॉल का जवाब नहीं दिया। कथित तौर पर उन्होंने हाई कोर्ट पर आरक्षण के बावजूद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को सिविल जज बनने से रोककर उनके साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह वही हाई कोर्ट है जिससे हम संविधान के पालन की गारंटी की मांग करते हैं।