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काम की बात: MP सरकार दे रही घर के खाली कमरों से कमाई का मौका, लेकर आई 'होम स्टे योजना'; जानिए शर्तें

Apr 14, 2026 07:25 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल, मध्य प्रदेश
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राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में फिलहाल 346 रजिस्टर्ड होम स्टे संचालित हैं, जहां पिछले एक दशक में 34 हजार से ज्यादा पर्यटक ठहर चुके हैं और जिनसे कुल 6.76 करोड़ रुपए की आय हुई है।

MP सरकार दे रही घर के खाली कमरों से कमाई का मौका, लेकर आई 'होम स्टे योजना'; जानिए शर्तें

मध्य प्रदेश के लोगों के लिए राज्य सरकार कमाई का एक नया मौका लेकर आई है। जिसके अनुसार अगर किसी आम नागरिक का मकान या कोई अन्य संपत्ति प्रदेश के किसी पर्यटन स्थल या उसके आसपास स्थित है, और उसके पास अगर कुछ अतिरिक्त कमरे खाली पड़े हैं तो वह व्यक्ति अपनी उस संपत्ति को 'होम स्टे योजना' के तहत पंजीकृत कराकर अपने घर के खाली कमरों को पर्यटकों को किराए पर देकर आय का अतिरिक्त स्रोत बना सकते हैं। पंजीयन कराने के लिए नागरिक के पास पहचान प्रमाण, निवास प्रमाण और बैंक खाते की जानकारी होना अनिवार्य है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार यह योजना मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के दिशा-निर्देशों के तहत संचालित होती है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य पर्यटकों को घर जैसा सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना है। नियमों के तहत अपने घर पर 'होम स्टे' चलाने के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य है, ताकि सुरक्षा, स्वच्छता और सुविधा सुनिश्चित हो सके। सबसे खास बात यह है कि इस योजना के जरिए सरकार ना केवल आपको व्यापार का मौका दे रही है, बल्कि होम स्टे को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक मदद भी कर रही है।

पंजीयन कराने पर सरकार से मिलेगा इतना अनुदान:

  • पहले साल- 50 अतिथि दिवस पूरे होने पर 15 हजार रुपए
  • दूसरे साल- 75 अतिथि दिवस होने पर 20 हजार रुपए
  • तीसरे साल- 100 अतिथि दिवस होने पर 25 हजार रुपए

मार्केटिंग के लिए सरकार से मिलेगी अतिरिक्त मदद:

  • होम स्टे का ब्रोशर तैयार करने पर 10 हजार रुपए
  • नेशनल व इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट में भागीदारी पर 50 हजार रुपए की आर्थिक मदद

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अपनी संपत्ति में 'होम स्टे' बनाने के लिए तय नियम

  • आवासीय भवन में कम से कम 1 और अधिकतम 6 अतिरिक्त कमरे होने चाहिए।
  • पूरे घर में ज्यादा से ज्यादा 12 बेड हो सकते हैं। एक कमरे में अधिकतम 3 बेड ही लगाए जा सकते हैं।
  • सुरक्षा और स्वच्छता के मानकों को देखते हुए पर्यटन विभाग में पंजीयन कराना अनिवार्य है।
  • कमरों की नियमित सफाई और बुनियादी सुविधाएं (बिजली, पानी, बिस्तर) सुनिश्चित करें।
  • पंजीयन के बाद तय मानकों का सख्ती से पालन करने अनिवार्य है।

पंजीयन कराने के लिए क्या करना होगा?

  • ऑनलाइन पंजीयन कराने के लिए mphomestay.mponline.gov.in पोर्टल जाकर आवेदन करें।
  • ऑफलाइन पंजीयन के लिए राजधानी भोपाल में भदभदा रोड स्थित पर्यटन विभाग के कार्यालय में आवेदन करें।

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पंजीयन कराने के लिए जरूरी दस्तावेज

पहचान प्रमाण, निवास प्रमाण व बैंक खाते की जानकारी होना जरूरी

पर्यटन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में फिलहाल 346 होम स्टे संचालित हैं, जहां पिछले एक दशक में 34 हजार से ज्यादा पर्यटक ठहर चुके हैं और जिनसे कुल 6.76 करोड़ रुपए की आय हुई।

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Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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