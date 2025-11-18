Hindustan Hindi News
एमपी सरकार का बड़ा ऐलान, उज्जैन के लैंड पुलिंग एक्ट को निरस्त करने का दिया आदेश

एमपी सरकार का बड़ा ऐलान, उज्जैन के लैंड पुलिंग एक्ट को निरस्त करने का दिया आदेश

संक्षेप: उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारी की जा रही थी। इसके लिए लैंड पुलिंग के तहत जमीन अधिग्रहण कर स्थाई निर्माण किए जाने थे। इससे पहले ही मोहन यादव सरकार ने लैंड पुलिंग एक्ट को निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए।

Tue, 18 Nov 2025 12:22 AMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, उज्जैन
उज्जैन में हरिद्वार की तर्ज पर सिंहस्थ 2028 की तैयारी की जा रही थी। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 2 हजार 376 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण कर के स्थाई निर्माण किया जाना था। वहीं किसान इन जमीनों पर स्थायी निर्माण का विरोध कर रहे थे। इसको लेकर 18 नवंबर को एक बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही थी। इस आंदोलन का नाम 'डेरा डालो घेरा डालो' रखा गया था। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने इससे पहले ही लैंड पुलिंग एक्ट निरस्त करने के आदेश जारी कर दिया।

बताया जाता है कि सीएम हाउस में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसान संघों, उज्जैन के जनप्रतिनिधियों, उज्जैन जिला प्रशासन और भाजपा पदाधिकारियों के साथ लैंड पुलिंग एक्ट के मुद्दे पर बैठक की। इसी बैठक के बाद सीएम मोहन यादव ने नगरीय प्रशासन विकास विभाग और जिला प्रशासन को लैंड पुलिंग एक्ट तुरंत प्रभाव से निरस्त करने के आदेश जारी करने का निर्देश दिया।

लैंड पुलिंग एक्ट को लेकर किसान संघ के पदाधिकारियों की मुलाकात के बाद उमा भारती भी मुख्यमंत्री हाउस पहुंचीं। उमा भारती और सीएम मोहन यादव के बीच करीब आधे घंटे तक चर्चा हुई। किसान बीते तीन महीनों से स्थायी कुंभ नगरी बनाने का विरोध कर रहे थे। बता दें कि सिंहस्थ लैंड पुलिंग एक्ट को लेकर भारतीय किसान संघ की शिकायत पर गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने भी जानकारी ली थी।

शाह ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन की मौजूदगी में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों का प्रजेंटेशन देखा था। केंद्र से मिले निर्देश के बाद 17 नवंबर को किसान संघ का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री के बुलावे पर उज्जैन से भोपाल आया और मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपा। इसके बाद लैंड पुलिंग एक्ट के खिलाफ कल यानी 18 नवंबर को होने वाले आंदोलन से ठीक पहले सरकार ने किसानों की सारी मांगें मान ली और एक्ट को ही निरस्त कर दिया।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
