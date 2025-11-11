Ladli Behna Yojana : MP में अब ‘लाडली बहना’ योजना में मिलेंगे 1500 रुपए, मोहन यादव सरकार ने दी मंजूरी
संक्षेप: Ladli Behna Yojana : मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए गुड न्यूज है। मोहन यादव सरकार ने ‘लाडली बहना’ योजना के तहत मासिक वित्तीय सहायता राशि को 1250 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करने की मंजूरी दे दी।
मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए गुड न्यूज है। मोहन यादव सरकार ने ‘लाडली बहना’ योजना के तहत मासिक वित्तीय सहायता राशि को 1250 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करने की मंजूरी दे दी। एक अधिकारी ने सोमवार को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ‘लाडली बहना’ योजना की 1.26 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों को इस महीने से बढ़ी हुई राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस पर 1793.75 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा।
अधिकारी ने कहा कि इसके साथ ही 2025-26 में योजना के लिए कुल अनुमानित व्यय बढ़कर 20,450.99 करोड़ रुपये हो गया है।
अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव सिवनी जिले में 12 नवंबर को होने वाले एक कार्यक्रम में बढ़ी हुई राशि का भुगतान शुरू करने वाले हैं।
एक सरकारी बयान में कहा गया, "मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रिमंडल ने ‘लाडली बहना’ योजना के तहत मासिक वित्तीय सहायता को 1250 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करने को मंजूरी दी।"
सीएम यादव ने 12 अक्टूबर को श्योपुर में एक समारोह के दौरान कहा था कि आगामी भाईदूज और दिवाली त्योहार महिलाओं के लिए अच्छी खबर लेकर आएंगे क्योंकि योजना के तहत सहायता में वृद्धि की जाएगी।
शिवराज सिंह चौहान सरकार में हुई थी शुरुआत
इस योजना की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल के दौरान 10 जून, 2023 को हुई थी। उस वक्त इसके तहत सहायता राशि 1000 रुपये थी। सरकार ने सितंबर 2023 में ही इसे बढ़ाकर 1250 रुपये कर दिया था। बता दें कि, ‘लाडली बहना’ योजना को मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए चुनावी बाजी पलटने वाला माना जाता है।