कर्ज पर ब्याज मामले में किसानों को बड़ी राहत, इस जिले को लॉ कॉलेज की सौगात; मोहन कैबिनेट ने लिए ये महत्वपूर्ण फैसले
मुख्यमंत्री यादव ने आह्वान किया है कि 25 से 30 जून तक प्रत्येक ग्राम पंचायत में वृहद स्तर पर जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इस दौरान उन्होंने कुएं, बावड़ियां, हैंडपंप और अन्य पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण एवं विकास के शेष कार्य 30 जून तक पूरे करने का निर्देश दिया है।
मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने प्रदेश के लाखों किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कर्ज के मामले में एक बड़ी राहत दी है। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सीएम यादव के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने किसानों को ऋण चुकाने में अधिक सुविधा और लचीलापन देने का फैसला किया। इसके तहत अब किसानों को साल में दो बार ऋण चुकाने की बजाय साल में सिर्फ एक बार यानी ऋण लेने के सालभर बाद ही उसे चुकाने की सुविधा दी जाएगी। इससे पहले अबतक उन्हें कर्ज चुकाने के लिए खरीफ एवं रबी सीजन के लिए अलग-अलग ड्यू डेट दी जाती थी। लेकिन अब सरकार ने इस व्यवस्था को समाप्त करते हुए कर्ज चुकाने के लिए ऋण लेने की तारीख से 12 महीने बाद की ड्यू डेट देने संबंधी बदलाव करने का फैसला किया है।
मंत्रिमंडल की बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी कैबिनेट मंत्री चेतन्य काश्यप ने दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को सरकार की ओर से 4% का अतिरिक्त ब्याज अनुदान मिलना जारी रहेगा। साथ ही सामान्य ब्याज अनुदान के रूप में 1.25% सहायता भी जारी रहेगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कैबिनेट की बैठक में शुजालपुर में नया लॉ कॉलेज खोलने और इसके लिए वहां नए पद सृजित करने का फैसला भी लिया गया। काश्यप ने बताया कि राज्य सरकार ने अगले 5 साल तक मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं कल्याणी विवाह सहायता योजना के सुचारू संचालन के लिए बैठक में 1740.57 करोड़ रुपए की मदद स्वीकृति करने का फैसला भी किया।
225 स्कूल हाईस्कूल में और 300 हायर सेकेंडरी में होंगे अपग्रेड
कैबिनेट की बैठक में 225 शासकीय माध्यमिक शालाओं को हाईस्कूल और 300 हाईस्कूलों को हायर सेकेंडरी में बदलने के लिए 635.24 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई।
शुजालपुर में खुलेगा नया लॉ कॉलेज, 17 पदों के सृजन को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने शाजापुर जिले के शुजालपुर में इसी सत्र से (सत्र 2026-27 से) नवीन शासकीय विधि महाविद्यालय (लॉ कॉलेज) शुरू किए जाने और उसके सुचारु संचालन के लिए नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दे दी। इस दौरान शैक्षणिक वर्ग के 9 एवं अशैक्षणिक वर्ग के 8 सहित कुल 17 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई और इसके लिए 2.39 करोड़ से ज्यादा की व्यय राशि की स्वीकृति दी गई।
समान नागरिक संहिता के लिए मिली इतने लाख सुझाव
काश्यप के अनुसार 5 जुलाई तक प्रदेश में समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि समान नागरिक संहिता के संबंध में 9 लाख से ज्यादा सुझाव प्राप्त हुए हैं। प्राप्त सुझावों में लगभग 90 प्रतिशत सुझाव समान नागरिक संहिता के समर्थन में हैं। इसके साथ ही काश्यप ने बताया कि 23 जून को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस से समाज उत्थान एवं जनजागरण के विभिन्न कार्यक्रमों के साथ 15 से 29 जुलाई तक 15 दिवसीय गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा उत्सवपूर्वक मनाया जाएगा।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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