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कर्ज पर ब्याज मामले में किसानों को बड़ी राहत, इस जिले को लॉ कॉलेज की सौगात; मोहन कैबिनेट ने लिए ये महत्वपूर्ण फैसले

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल, मध्य प्रदेश
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मुख्यमंत्री यादव ने आह्वान किया है कि 25 से 30 जून तक प्रत्येक ग्राम पंचायत में वृहद स्तर पर जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इस दौरान उन्होंने कुएं, बावड़ियां, हैंडपंप और अन्य पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण एवं विकास के शेष कार्य 30 जून तक पूरे करने का निर्देश दिया है।

कर्ज पर ब्याज मामले में किसानों को बड़ी राहत, इस जिले को लॉ कॉलेज की सौगात; मोहन कैबिनेट ने लिए ये महत्वपूर्ण फैसले

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने प्रदेश के लाखों किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कर्ज के मामले में एक बड़ी राहत दी है। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सीएम यादव के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने किसानों को ऋण चुकाने में अधिक सुविधा और लचीलापन देने का फैसला किया। इसके तहत अब किसानों को साल में दो बार ऋण चुकाने की बजाय साल में सिर्फ एक बार यानी ऋण लेने के सालभर बाद ही उसे चुकाने की सुविधा दी जाएगी। इससे पहले अबतक उन्हें कर्ज चुकाने के लिए खरीफ एवं रबी सीजन के लिए अलग-अलग ड्यू डेट दी जाती थी। लेकिन अब सरकार ने इस व्यवस्था को समाप्त करते हुए कर्ज चुकाने के लिए ऋण लेने की तारीख से 12 महीने बाद की ड्यू डेट देने संबंधी बदलाव करने का फैसला किया है।

मंत्रिमंडल की बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी कैबिनेट मंत्री चेतन्य काश्यप ने दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को सरकार की ओर से 4% का अतिरिक्त ब्याज अनुदान मिलना जारी रहेगा। साथ ही सामान्य ब्याज अनुदान के रूप में 1.25% सहायता भी जारी रहेगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कैबिनेट की बैठक में शुजालपुर में नया लॉ कॉलेज खोलने और इसके लिए वहां नए पद सृजित करने का फैसला भी लिया गया। काश्यप ने बताया कि राज्य सरकार ने अगले 5 साल तक मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं कल्याणी विवाह सहायता योजना के सुचारू संचालन के लिए बैठक में 1740.57 करोड़ रुपए की मदद स्वीकृति करने का फैसला भी किया।

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225 स्कूल हाईस्कूल में और 300 हायर सेकेंडरी में होंगे अपग्रेड

कैबिनेट की बैठक में 225 शासकीय माध्यमिक शालाओं को हाईस्कूल और 300 हाईस्कूलों को हायर सेकेंडरी में बदलने के लिए 635.24 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई।

शुजालपुर में खुलेगा नया लॉ कॉलेज, 17 पदों के सृजन को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने शाजापुर जिले के शुजालपुर में इसी सत्र से (सत्र 2026-27 से) नवीन शासकीय विधि महाविद्यालय (लॉ कॉलेज) शुरू किए जाने और उसके सुचारु संचालन के लिए नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दे दी। इस दौरान शैक्षणिक वर्ग के 9 एवं अशैक्षणिक वर्ग के 8 सहित कुल 17 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई और इसके लिए 2.39 करोड़ से ज्यादा की व्यय राशि की स्वीकृति दी गई।

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समान नागरिक संहिता के लिए मिली इतने लाख सुझाव

काश्यप के अनुसार 5 जुलाई तक प्रदेश में समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि समान नागरिक संहिता के संबंध में 9 लाख से ज्यादा सुझाव प्राप्त हुए हैं। प्राप्त सुझावों में लगभग 90 प्रतिशत सुझाव समान नागरिक संहिता के समर्थन में हैं। इसके साथ ही काश्यप ने बताया कि 23 जून को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस से समाज उत्थान एवं जनजागरण के विभिन्न कार्यक्रमों के साथ 15 से 29 जुलाई तक 15 दिवसीय गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा उत्सवपूर्वक मनाया जाएगा।

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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