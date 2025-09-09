mp govt decided to conduct direct elections for post of chairman of nagar palikas एमपी में बदलेगा निकाय चुनाव का सिस्टम, लोग सीधे चुनेंगे नपा अध्यक्ष; स्क्रैपिंग पर भी फैसला, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़mp govt decided to conduct direct elections for post of chairman of nagar palikas

एमपी में बदलेगा निकाय चुनाव का सिस्टम, लोग सीधे चुनेंगे नपा अध्यक्ष; स्क्रैपिंग पर भी फैसला

मध्य प्रदेश सरकार की मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को कई बड़े निर्णय लिए। कैबिनेट ने मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 में संशोधन करके नगर पालिकाओं या नगर परिषदों के अध्यक्ष पद के लिए प्रत्यक्ष चुनाव कराने का निर्णय लिया। 

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, उज्जैनTue, 9 Sep 2025 08:18 PM
एमपी में बदलेगा निकाय चुनाव का सिस्टम, लोग सीधे चुनेंगे नपा अध्यक्ष; स्क्रैपिंग पर भी फैसला

मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 में संशोधन करके नगर पालिकाओं या नगर परिषदों के अध्यक्ष पद के लिए प्रत्यक्ष चुनाव कराने का निर्णय लिया। यही नहीं वाहनों की स्क्रैपिंग को बढ़ावा देने के लिए बीएस-1 और बीएस-2 मानकों के अनुरूप वाहनों को जारी किए गए जमा प्रमाण पत्र के आधार पर रजिस्टर होने वाले नए वाहनों पर वेहिकिल टैक्स में 50 फीसदी की छूट संबंधी प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई।

1. अब जनता सीधे चुनेगी नगर पालिका अध्यक्ष

कैबिनेट ने यह तय किया है कि अब नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता करेगी। इसके लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट ने मध्य प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश 2025 को मंजूरी दी है। शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि यह फैसला आने वाले चुनावों के लिए लिया गया है ताकि उम्मीदवार अभी से तैयारी कर सकें।

2014 तक सीधी वोटिंग से चुने जाते थे नगर पालिका अध्यक्ष

बता दें कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों के अध्यक्षों का चुनाव 1999 से 2014 तक मतदाता सीधे मतदात से करते थे। लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण 2019 में कोई चुनाव नहीं हो सका। बाद में साल 2022 से सरकार ने नगर पालिका अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली के जरिए कराती थी।

2. पुराना वाहन स्क्रैप करने पर टैक्स में 50 फीसदी की छूट

अब जो लोग अपने पुराने वाहन (BS-1 और BS-2 कैटेगरी) को स्क्रैप करवाएंगे, उन्हें वेहिकिल टैक्स में 50 फीसदी की छूट मिलेगी। यह फैसला पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए लिया गया है। स्क्रैप करने वाली संस्थाओं को अब 'इंडस्ट्री' का दर्जा मिलेगा।,

मनाया जाएगा स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा

बैठक में प्रधनमंत्री मोदी के जन्मदिवस पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा की थीम पर सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। अभियान के दौरान रक्तदान शिविर लगाने सहित स्वच्छता से जुड़े कार्यक्रम होंगे। शहरी और ग्रामीण इलाकों में अस्वच्छ क्षेत्रों की पहचान कर उन्हें स्वच्छ बनाया जाएगा। पखवाड़े के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम और मां की बगिया के अंतर्गत पौधरोपण किया जाएगा। नए नमो पार्क, नमो बाग, नमो वन, नमो उपवन बनाए जाएंगे। सफाई मित्र सुरक्षा शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। 27 सितंबर को नमो मैराथन होगी। विकास मेले और प्रदर्शनी के अलावा विद्यार्थियों की प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी।

17 सितंबर को पीएम मोदी का दौरा

सीएम डॉ. मोहन यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 17 सितंबर को मध्य प्रदेश आएंगे। पीएम मोदी धार जिले की बदनावर तहसील के ग्राम भैसोला में स्वस्थ्य नारी, सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ करेंगे। पीएम देश के पहले पीएम मित्रा पार्क का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से प्रदेश के जनजातीय बहुल मालवा अंचल में किसानों को एक बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से मध्य प्रदेश में कॉटन आधारित बड़े इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना होने जा रही है। यह देशभर में मंजूर 7 पीएम मित्र पार्क में से पहला पार्क है जिसका भूमि-पूजन होने जा रहा है।

रिपोर्ट- विजेन्द्र यादव

Madhya Pradesh News
