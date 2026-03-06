एमपी में गेहूं खरीद पर बोनस का ऐलान; कितने में होगी खरीद? रजिस्ट्रेशन डेट भी बढ़ी

एमपी में गेहूं खरीद पर बोनस का ऐलान; कितने में होगी खरीद? रजिस्ट्रेशन डेट भी बढ़ी
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि राज्य सरकार गेहूं पर एमएसपी के साथ बोनस भी देगी। बता दें कि सरकार ने गेहूं खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ाकर 10 मार्च कर दी है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि राज्य सरकार गेहूं की सरकारी खरीद पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अलावा बोनस भी देगी। मुख्यमंत्री ने 2026 को 'किसान कल्याण वर्ष' घोषित किया है। राज्य सरकार ने गेहूं की सरकारी खरीद के लिए किसानों के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 10 मार्च कर दी है। यह पहले 7 मार्च थी।
40 रुपये प्रति क्विंटल बोनस का ऐलान
एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को घोषणा की कि राज्य में गेहूं की सरकारी खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर 40 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस भी प्रदान करेगी।
2,625 रुपये प्रति क्विंटल होगी खरीद
मोहन यादव ने इंदौर में बताया कि हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि हम गेहूं की खरीद के दौरान किसानों को 2,585 रुपये प्रति क्विंटल के एमएसपी के साथ ही 40 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस भी देंगे। इस तरह हम किसानों का गेहूं 2,625 रुपये प्रति क्विंटल के दाम पर खरीदेंगे।
किसान कल्याण वर्ष घोषित
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि राज्य सरकार ने 2026 को 'किसान कल्याण वर्ष' घोषित किया है। अन्नदाताओं के हित में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं।
गेहूं खरीद के लिए बढ़ाई रजिस्ट्रेशन डेट
मोहन यादव ने बताया कि गेहूं की सरकारी खरीद के लिए किसानों के पंजीयन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 10 मार्च कर दी गई है जो पहले सात मार्च तय की गई थी।
बिजली मुहैया कराएगी सरकार
मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश सरकार सिंचाई के लिए किसानों को दिन के वक्त बिजली मुहैया कराने का प्रयास करेगी क्योंकि रात में सिंचाई के कारण अन्नदाताओं को अलग-अलग मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
यूपीएससी के नतीजों पर जताई खुशी
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सेवा परीक्षा-2025 में भोपाल के ईशान भटनागर को 5वां और धार के पक्षाल सेक्रेटरी को 8वां स्थान मिलने पर खुशी जाहिर की और कहा कि इन युवाओं की सफलता प्रदेश का मान बढ़ाती है।
कांग्रेस का जोरदार हमला
इस बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य सरकार की कृषि नीतियों और किसानों की स्थिति को लेकर तीखा हमला बोला है। जीतू पटवारी का कहना है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से कृषि कल्याण वर्ष मनाने की बात की जा रही है जबकि सूबे की लगभग 70 फीसदी आबादी कृषि पर निर्भर होने के बावजूद बीते 20 वर्षों में किसानों को केवल वादों के सहारे रखा गया है। आलम यह है कि किसानों की आमदनी दोगुनी होने के बजाय उनका कर्ज बढ़ा है।
(यूनीवार्ता के इनपुट के साथ)
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।