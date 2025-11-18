MP में गांवों तक पहुंच रही PM श्री एयर एम्बुलेंस, खंडवा से बीमार बुजुर्ग महिला को ले गई अस्पताल
संक्षेप: मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में रीढ़ की हड्डी की गंभीर बीमारी से जूझ रही 73 वर्षीय बुजुर्ग महिला को राज्य सरकार ने मंगलवार को रोगी की आपात स्थिति के मद्देनजर एयर एम्बुलेंस से शिफ्ट कर इंदौर के एक अस्पताल में भर्ती कराया।
मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में रीढ़ की हड्डी की गंभीर बीमारी से जूझ रही 73 वर्षीय बुजुर्ग महिला को राज्य सरकार ने मंगलवार को रोगी की आपात स्थिति के मद्देनजर एयर एम्बुलेंस से शिफ्ट कर इंदौर के एक अस्पताल में भर्ती कराया। यहां महिला मरीज की हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है।
अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि तारा बाई (73) की आपात स्थिति के कारण उन्हें ‘पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा’ के विशेष विमान के जरिये खंडवा से इंदौर लाया गया और शहर के शासकीय सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया।
अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली 73 वर्ष बुजुर्ग महिला रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के कारण 'ट्रॉमैटिक पैराप्लेजिया' से पीड़ित है और उसके पैरों व धड़ के निचले हिस्से में लकवे जैसी स्थिति है।
इंदौर के शासकीय महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय (एमवायएच) के अधीक्षक डॉ. अशोक यादव ने बताया कि सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने महिला का इलाज शुरू कर दिया है। मरीज की हालत फिलहाल स्थिर है।
अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश सरकार ने 2024 में ‘पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा’ की शुरुआत की थी। उन्होंने बताया कि हादसों में गंभीर रूप से घायल लोगों और दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले रोगियों को इस आपातकालीन सेवा के जरिये बड़े शहरों के अस्पतालों तक पहुंचाया जाता है।