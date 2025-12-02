Hindustan Hindi News
हम क्यों न अपने; MP के जिस कॉलेज में कटा था बवाल, उसे सरकार ने दिया शोकॉज नोटिस

हम क्यों न अपने; MP के जिस कॉलेज में कटा था बवाल, उसे सरकार ने दिया शोकॉज नोटिस

संक्षेप:

उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय को सात दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। यदि विश्वविद्यालय ऐसा करने में विफल रहता है, तो विभाग आगे बढ़कर अपना निर्णय लेगा। छात्रों ने कथित तौर पर 25 नवंबर की रात को तोड़फोड़ और आगजनी का सहारा लिया था।

Tue, 2 Dec 2025 11:33 AMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, सीहोर
पिछले हफ्ते मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में खराब खान-पान और पीलिया की शिकायत को लेकर वीआईटी विश्वविद्यालय में खूब हंगामा मचा था। छात्रों के एक वर्ग ने उग्र होकर खूब बवाल काटा था। आगजनी और तोड़फोड़ के वीडियो भी वायरल हुए थे। अब मोहन सरकार ने इसपर विश्वविद्यालय को एक कारण बताओ नोटिस (showcause notice) जारी किया है। नोटिस में विश्वविद्यालय से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि मध्य प्रदेश राज्य निजी विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 41(2) के तहत विश्वविद्यालय के प्रशासन का नियंत्रण क्यों नहीं लिया जाना चाहिए? यह नोटिस, कैंपस का निरीक्षण करने वाली तीन सदस्यीय समिति की रिपोर्ट के बाद जारी किया गया है।

उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय को सात दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। यदि विश्वविद्यालय ऐसा करने में विफल रहता है, तो विभाग आगे बढ़कर अपना निर्णय लेगा। छात्रों ने कथित तौर पर 25 नवंबर की रात को तोड़फोड़ और आगजनी (vandalism and arson) का सहारा लिया था। यह विरोध तब शुरू हुआ जब कई छात्र पीलिया (jaundice) के कारण बीमार पड़ गए थे। छात्रों की पीने के पानी की गुणवत्ता और मेस में खराब भोजन को लेकर की गई शिकायतें अनसुनी कर दी गई थीं।

इन घटनाओं के चलते, मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग (MP Private University Regulatory Commission) ने उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश पर तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया। आयोग को समिति की रिपोर्ट शनिवार को मिली, और उसी दिन यह रिपोर्ट उच्च शिक्षा विभाग को सौंप दी गई। रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर, विभाग ने कारण बताओ नोटिस में सात बिंदुओं पर सवाल उठाए। विभाग ने पाया कि वीआईटी विश्वविद्यालय परिसर में लगभग 15,000 छात्र विभिन्न छात्रावासों में रह रहे थे। साथ ही, कैंटीन सेवाएं अत्यंत असंतोषजनक थीं।

वीआईटी भोपाल के सीहोर परिसर में हिंसक विरोध और आगजनी की जांच के बीच, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने एक और घोषणा की कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) में चल रही अनियमितताओं (irregularities) को दूर करने के लिए, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 54 के तहत आपातकाल (emergency) लागू किया जाएगा।

नोटिस में यह कहा गया है कि वीआईटी प्रशासन ने पीलिया के फैलने की घटना को छिपाने की कोशिश की। भले ही प्रबंधन ने विभिन्न सेवा एजेंसियों को ठेका दिया था, लेकिन प्रभावी नियंत्रण की कमी थी। जांच समिति को अधिकांश छात्रावास में रहने वाले छात्रों ने भोजन की गुणवत्ता के बारे में नकारात्मक प्रतिक्रिया दी। छात्राओं ने पीने के पानी में गंदी बदबू आने की शिकायत की।

वीआईटी प्रबंधन ने समिति के सामने यह स्वीकार किया कि 14 नवंबर 2025 से 24 नवंबर 2025 के बीच 23 पुरुष छात्र और 12 छात्राएं पीलिया से पीड़ित हुए थे। विभाग ने इस बात का हवाला दिया कि सीहोर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) को भी मुख्य प्रवेश द्वार पर दो घंटे तक रोके रखा गया था। छात्रों ने समिति को बताया कि अगर वे शिकायत करते हैं तो उन्हें उत्पीड़न (harassment) का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि अनुशासन के नाम पर, आई-कार्ड जब्त कर लिए जाते हैं। छात्रों को परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं दी जाती है। प्रैक्टिकल परीक्षाओं में कम अंक दिए जाते हैं, या फेल करने की धमकी भी दी जाती है। खाने की व्यवस्था के बारे में शिकायतें सुनी नहीं जातीं हैं, और छात्रों से कहा जाता है कि जो कुछ भी तैयार है, उन्हें वही खाना पड़ेगा।"

विभाग ने कहा कि समिति ने पाया कि विश्वविद्यालय का अनुशासन भयभीत कर देने वाला था और प्रबंधन आत्मसंतुष्ट और अतिआत्मविश्वासी था। छात्रों के बीच असंतोष बढ़ता गया, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन्हें शांत करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई और छात्र अनियंत्रित (unruly) हो गए, तब प्रबंधन ने रात 2 बजे पुलिस को सूचना दी।

नोटिस में कहा गया है कि पीलिया के प्रकोप की जानकारी होने के बावजूद, विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे छिपाने का प्रयास किया और इसे नियंत्रित करने के लिए कोई उपाय नहीं किए। जांच करने पर प्रबंधन ने कोई रुचि नहीं दिखाई और बीमारी को नियंत्रित करने के लिए किए गए किसी भी प्रयास का रिकॉर्ड देने में विफल रहा। जब छात्र बीमार पड़ने लगे, तो वे आक्रोशित हो गए, क्योंकि उन्हें अस्पताल ले जाने के बजाय घर जाने की सलाह दी गई थी। परिसर में सुविधाएं अपर्याप्त थीं। कैंपस का चिकित्सा केंद्र क्लिनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट और चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन के तहत पंजीकृत नहीं था।

छात्रों के गुस्से को शांत करने के बजाय, वार्डन और गार्डों ने उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की, जिससे छात्रों का आक्रोश और भड़क गया। विभाग ने पाया कि विश्वविद्यालय के कामकाज में पारदर्शिता की कमी थी।लविभाग ने पाया कि विश्वविद्यालय का दृष्टिकोण असहयोगी था और प्रबंधन को लगा कि तीन सदस्यीय जाँच समिति उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आई है।

