MP सरकार ने किसानों को कपास पर दी राहत, अन्य फसलों पर दिया झटका; कैबिनेट की बैठक में हुए कई फैसले
काश्यप ने बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में 2 लाख से अधिक घर सौर ऊर्जा से रोशन हो रहे हैं और सरकार की कोशिश है कि इसे जनआंदोलन बनाकर अधिक से अधिक परिवारों को इससे जोड़ा जाए।
मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को राजधानी भोपाल में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में मंत्रिमंडल ने किसानों को एक सौगात देते हुए कपास पर लगने वाले मंडी शुल्क को कम करने का फैसला किया, हालांकि अन्य फसलों पर लगने वाले मंडी शुल्क में बढ़ोतरी कर दी। इसके साथ ही कैबिनेट ने भोपाल मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट की बढ़ी हुई लागत को भी मंजूरी दे दी। साथ ही कहा कि मध्यप्रदेश में सभी स्थानांतरण निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किए जाएंगे।
MSME मंत्री चेतन्य काश्यप ने कैबिनेट की बैठक के बाद उसमें हुए फैसलों की जानकारी दी और बताया कि कैबिनेट ने किसानों के हित में कपास पर लगने वाले मंडी शुल्क को 1 प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत कर दिया है। उन्होंने बताया कि अबतक मंडी शुल्क ज्यादा होने की वजह से किसानों व व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा था, लेकिन अब नई दर के बाद उन्हें काफी राहत मिलेगी। हालांकि सरकार ने अन्य कृषि उपज पर लगने वाले मंडी शुल्क को बढ़ाकर डेढ़ प्रतिशत कर दिया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने कुछ साल पहले इस दर को डेढ़ प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत किया था, लेकिन अब सरकार ने इसे फिर से बढ़ाने का फैसला किया है।
कपास पर दी राहत, अन्य फसलों पर ली वापस
मंगलवार को हुए फैसले के बाद सरकार कपास पर जहां 0.5 प्रतिशत मंडी शुल्क वसूलेगी, वहीं अन्य कृषि उपज पर डेढ़ प्रतिशत शुल्क लेगी। इस फैसले से सरकार को 800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। काश्यप ने बताया कि अन्य फसलों पर बढ़ाए गए मंडी शुल्क से प्राप्त होने वाली राशि का इस्तेमाल सड़क विकास और गौ संवर्धन के कार्यों में किया जाएगा।
भोपाल मेट्रो की बढ़ी हुई संशोधित लागत को दी मंजूरी
काश्यप ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में भोपाल मेट्रो की बढ़ी हुई संशोधित लागत को भी मंजूरी दे दी गई। उन्होंने बताया कि भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट साल 2016 में तैयार किया गया था, उस समय इसकी लागत का अनुमान करीब 6,941 करोड़ रुपए लगाया गया था, जो अब बढ़कर 10,033 करोड़ रुपए हो गया है। जिसके बाद परियोजना को गति देने और निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए बढ़ी हुई लगभग 3,092 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दे दी गई। उन्होंने बताया कि अगले दो सालों में करीब 30 किलोमीटर लंबी भोपाल मेट्रो परियोजना पूर्ण होकर गतिशील हो जाएगी।
पीएम पद पर 12 साल पूरे करने पर प्रधानमंत्री को दी बधाई
बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समेत कैबिनेट के सभी सदस्यों ने पीएमे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद पर 12 वर्ष पूर्ण करने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह देश के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस बारे में जानकारी देते हुए काश्यप ने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने पूरी दुनिया में जो गौरव हासिल किया है, जो सम्मान हासिल किया है, और विकास की गति बहुत तेजी से बढ़ी है, उसी के साथ गरीबी में भी कमी आई है। मंत्री ने कहा कि ये 12 साल भारत की आजादी के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें गरीबी की सीमा में एकदम से कमी आई है, 27-28% से घटकर 5 प्रतिशत के करीब गरीबी का आना यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने लगाएंगे शिविर
मुख्यमंत्री ने बताया कि 5 जून से 21 जून तक प्रदेशभर में जनकल्याण और विकास कार्यों से जुड़े विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान मध्यप्रदेश में नागरिकों को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए शिविर आयोजित किए जाएंगे। साथ ही प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी विभिन्न गतिविधियां होंगी।
पिछले साल की तुलना में 19% बढ़ा दवाइयों का निर्यात
बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में मंत्री चेतन्य काश्यप ने बताया कि मध्यप्रदेश से लैटिन अमेरिकी देशों को 3800 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया है, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र का विशेष योगदान रहा है। इस निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई है। उद्योग वर्ष 2025 की यह एक महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय उपलब्धि है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।