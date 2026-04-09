MP में देर रात प्रशासनिक फेरबदल; 26 IAS अधिकारियों का तबादला, भोपाल समेत 14 जिलों के कलेक्टर बदले
इस फेरबदल के तहत, भोपाल के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि प्रियंक मिश्र को भोपाल का नया कलेक्टर बनाया गया है।
मध्य प्रदेश में सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 26 IAS अधिकारियों की नवीन पदस्थापना के आदेश जारी कर दिए हैं। इस फेरबदल के तहत, भोपाल के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि प्रियंक मिश्र को भोपाल का नया कलेक्टर बनाया गया है।
1. श्री कृष्ण गोपाल तिवारी (2008),
वर्तमान पदस्थापना- आयुक्त. नर्मदापुरम संभाग, नर्मदापुरम
नवीन पदस्थापना- आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, मध्यप्रदेश भोपाल
2. श्रीमती शिल्पा गुप्ता (2008),
वर्तमान पदस्थापना- आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
नवीन पदस्थापना- सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग
3. श्री अभिषेक सिंह (2009),
वर्तमान पदस्थापना- सचिव. मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग
नवीन पदस्थापना- आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
4. श्री श्रीकांत बनोठ (2009),
वर्तमान पदस्थापना- आयुक्त-सह-संचालक. नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल
नवीन पदस्थापना- आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, नर्मदापुरम
5. श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह (2010),
वर्तमान पदस्थापना- कलेक्टर, जिला भोपाल
नवीन पदस्थापना- सचिव, मुख्यमंत्री तथा आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार)
6. श्री रवीन्द्र कुमार चौधरी (2011),
वर्तमान पदस्थापना- कलेक्टर, जिला शिवपुरी
नवीन पदस्थापना- अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग (अतिरिक्त प्रभार)
7. श्रीमती प्रतिभा पाल (2012),
वर्तमान पदस्थापना- कलेक्टर, जिला रीवा
नवीन पदस्थापना- कलेक्टर, जिला सागर
8. श्री राजीव रंजन मीना (2012),
वर्तमान पदस्थापना- वि.क.अ.-सह-आयुक्त-सह-संचालक, संस्थागत वित्त तथा संचालक, बजट, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार)
नवीन पदस्थापना- कलेक्टर, जिला धार
9. श्री धरणेन्द्र कुमार जैन (2012)
वर्तमान पदस्थापना- कलेक्टर, जिला उमरिया
नवीन पदस्थापना- अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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