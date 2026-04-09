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MP में देर रात प्रशासनिक फेरबदल; 26 IAS अधिकारियों का तबादला, भोपाल समेत 14 जिलों के कलेक्टर बदले

Apr 10, 2026 12:03 am ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल, मध्य प्रदेश
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इस फेरबदल के तहत, भोपाल के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि प्रियंक मिश्र को भोपाल का नया कलेक्टर बनाया गया है।

MP में देर रात प्रशासनिक फेरबदल; 26 IAS अधिकारियों का तबादला, भोपाल समेत 14 जिलों के कलेक्टर बदले

मध्य प्रदेश में सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 26 IAS अधिकारियों की नवीन पदस्थापना के आदेश जारी कर दिए हैं। इस फेरबदल के तहत, भोपाल के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि प्रियंक मिश्र को भोपाल का नया कलेक्टर बनाया गया है।

1. श्री कृष्ण गोपाल तिवारी (2008),

वर्तमान पदस्थापना- आयुक्त. नर्मदापुरम संभाग, नर्मदापुरम

नवीन पदस्थापना- आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, मध्यप्रदेश भोपाल

2. श्रीमती शिल्पा गुप्ता (2008),

वर्तमान पदस्थापना- आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

नवीन पदस्थापना- सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग

3. श्री अभिषेक सिंह (2009),

वर्तमान पदस्थापना- सचिव. मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग

नवीन पदस्थापना- आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

4. श्री श्रीकांत बनोठ (2009),

वर्तमान पदस्थापना- आयुक्त-सह-संचालक. नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल

नवीन पदस्थापना- आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, नर्मदापुरम

5. श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह (2010),

वर्तमान पदस्थापना- कलेक्टर, जिला भोपाल

नवीन पदस्थापना- सचिव, मुख्यमंत्री तथा आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार)

6. श्री रवीन्द्र कुमार चौधरी (2011),

वर्तमान पदस्थापना- कलेक्टर, जिला शिवपुरी

नवीन पदस्थापना- अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग (अतिरिक्त प्रभार)

7. श्रीमती प्रतिभा पाल (2012),

वर्तमान पदस्थापना- कलेक्टर, जिला रीवा

नवीन पदस्थापना- कलेक्टर, जिला सागर

8. श्री राजीव रंजन मीना (2012),

वर्तमान पदस्थापना- वि.क.अ.-सह-आयुक्त-सह-संचालक, संस्थागत वित्त तथा संचालक, बजट, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार)

नवीन पदस्थापना- कलेक्टर, जिला धार

9. श्री धरणेन्द्र कुमार जैन (2012)

वर्तमान पदस्थापना- कलेक्टर, जिला उमरिया

नवीन पदस्थापना- अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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