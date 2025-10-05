MP में बच्चों को मौत के नींद सुलाने वाले कफ सिरप मामले में बड़ा एक्शन, कटारिया फार्मा को किया सील

मध्य प्रदेश के जबलपुर के ओमती थाना इलाके के नौदरा ब्रिज के पास स्थित कटारिया फार्मास्यूटिकल्स पर प्रशासन का बड़ा एक्शन हुआ है। रांझी तहसीलदार आदर्श जैन और ड्रग इंस्पेक्टर प्रवीण पटेल ने कटारिया डिस्ट्रीब्यूटर की शॉप और गोदाम को सील कर दिया है।

मध्य प्रदेश के जबलपुर के ओमती थाना इलाके के नौदरा ब्रिज के पास स्थित कटारिया फार्मास्यूटिकल्स पर प्रशासन का बड़ा एक्शन हुआ है। रांझी तहसीलदार आदर्श जैन और ड्रग इंस्पेक्टर प्रवीण पटेल ने कटारिया डिस्ट्रीब्यूटर की शॉप और गोदाम को सील कर दिया है। दो दिन पहले जबलपुर के कटारिया फार्मास्यूटिकल्स डिस्ट्रीब्यूटर की शॉप पर ड्रग और औषधि विभाग ने छापेमारी की थी। बताया जाता है कि कटारिया फार्मासिटिकल्स डिस्ट्रीब्यूटर ने छिंदवाड़ा में बच्चों को मौत के नींद सुलाने वाले कफ सिरप सप्लाई किए थे।

जानकारी अनुसार छिंदवाड़ा और बैतूल में कफ सिरप से अब तक 13 बच्चों की मौत हो चुकी है। बता दें कि श्रेसन फार्मास्युटिकल कंपनी के सिरप बच्चों को उपचार के दौरान दिए गए थे। जिसके बाद बच्चों की हालत बिगड़ने लगी थी। अब तक 11 बच्चो की छिंदवाड़ा ओर 2 बच्चो की बैतूल में किडनी फेल होने के कारण मौत हो चुकी है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने इस पूरे मामले की जांच कर रहा है।

जबलपुर जिले के महाकौशल में डीलर कटारिया फार्मा स्यूटिकल को कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के आदेश पर रविवार दोपहर तहसीलदार आदर्श जैन और ड्रगइंस्पेक्टर शरद कुमार जैन नौदरा ब्रिज इलाके में स्थित एजेंसी पर पहुंचे ओर उन्होंने कटारिया फार्मास्यूटिकल में रखे सभी दस्तावेज जब्त कर जांच तक के लिए सील कर दिया। बताया जाता है कि इस मेडिकल एजेंसी के पास तमिल नाडु की श्रेसन फार्मास्युटिकल कंपनी की डीलरशिप 20 साल से है। कार्यवाही के दौरान प्रोपराइटर राजपाल कटारिया भी मौजूद रहे। मिली जानकारी के अनुसार ड्रग आफिसर की प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि बच्चों को जो दवा दी गई थी, वह मिलावटी और हानिकारक तत्वों से युक्त थी। इसी आधार पर अब दवा लिखने वाले डॉक्टर और दवा कंपनी दोनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

मध्य प्रदेश की सरकारी रिपोर्ट शनिवार रात को आ गई है। इसमें सिरप कोल्ड्रिफ (Coldrif) में 46.2% डायएथिलिन ग्लायकॉल (DEG) का पुष्टि हुई है। जबकि, तमिलनाडु से आई रिपोर्ट में कोल्ड्रिफ सिरप में 48.6% DEG का पुष्टि हुई थी। वहीं, दो अन्य सिरप नेक्स्ट्रो-डीएस (Nextro-DS) और मेफटॉल पी सिरप की रिपोर्ट 'ओके' आई है। यह दोनों स्टैंडर्ड क्वालिटी के कफ सिरप करार दिए गए हैं।

ड्रग कंट्रोलर दिनेश कुमार मौर्य ने कहा कि जैसे ही सूचना मिली, अलग-अलग एजेंसियों ने सैंपल की जांच शुरू कर दी। तमिलनाडु से आई रिपोर्ट में कोल्ड्रिफ सिरप में डायएथिलिन ग्लायकॉल की भारी मात्रा पाई गई। हमारी रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि हुई है। हम हिमाचल प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर के संपर्क में हैं।कुल 19 दवाओं के सैंपल लिए गए थे। जिसमें से 12 की रिपोर्ट अब तक सामने आई हैं। वहीं, अभी 7 दवाओं की रिपोर्ट आनी बाकी है।