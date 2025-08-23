MP को मिली 4,250 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात, यहां शुरू हुआ प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर

गडकरी ने कहा, बाईपास चौड़ीकरण कार्य पूर्ण होने से रीवा-जबलपुर और भोपाल-जबलपुर में 20 मिनट की बचत होगी। कान्हा एवं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यानों तक पहुंच भी आसान होगी साथ ही पर्यटन को भरपूर बढ़ावा मिलेगा।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी शनिवार को जबलपुर शहर में थे, जहां उन्होंने 4,250 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से निर्मित 174 किमी लंबी 9 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इन प्रोजेक्ट में CRIF के अंतर्गत जबलपुर शहर में दमोह नाका से मेडिकल रोड तक 7 किमी लंबा एलिवेटेड फ्लाईओवर, हिरन-सिंदूर खंड में नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य भाग का 4-लेन चौड़ीकरण और कटनी बाईपास का चौड़ीकरण शामिल है। इसके साथ ही अन्य 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भी आज शिलान्यास किया गया।

इस मौके पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि जबलपुर फ्लाईओवर से शहर में ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी, जिससे समय एवं ईंधन की बचत होगी और प्रदूषण में कमी आएगी। जबकि जबलपुर रिंग रोड के पूर्ण होने से शहर में भारी वाहनों के दबाव में कमी आएगी एवं सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगेगा। रीवा एवं कटनी बाईपास के चौड़ीकरण से वाराणसी से नागपुर के संपूर्ण खंड पर 4-लेन कनेक्टिविटी होगी। साथ ही गडकरी ने जबलपुर से कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और पेंच टाइगर रिजर्व कॉरिडोर के लिए साढ़े पांच हजार करोड़ रुपए की लागत से फोरलेन सड़क कनेक्टिविटी की घोषणा भी की।

गडकरी ने कहा कि आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है उन परियोजनाओं से प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी होगी, जिससे निवेश में वृद्धि होगी, क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बल मिलेगा और रोजगार सृजन के नए अवसर निर्माण होंगे।

6-7 मिनट में तय होगी दूरी, पहले लगते थे 40-45 मिनट जबलपुरवासियों को आज जिस सबसे लंबे सिंगल-स्पैन केबल-स्टेड ब्रिज वाले फ्लाईओवर की सौगात मिली। इस बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि लगभग 7 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर के बनने से मदन महल और दमोह नाका के बीच की दूरी 40-45 मिनट की जगह केवल 6-7 मिनट में तय हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इस फ्लाईओवर का निर्माण करीब 1,200 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है।

इस फ्लाईओवर की एक अन्य प्रमुख विशेषता 192 मीटर लंबा सिंगल-स्पैन केबल-स्टेड ब्रिज है, जो कि रेलवे लाइन पर बना है। इस कॉरिडोर में तीन बो-स्ट्रिंग ब्रिज (धनुषाकार पुल) भी शामिल हैं, जिनमें से दो रानीताल में और एक बलदेवबाग में है, इनमें से प्रत्येक 70 मीटर लंबा और पूरी तरह से स्टील से बना है।

हरियाली का भी रखा ध्यान, नीचे लगाए 50 हजार पौधे अधिकारियों के अनुसार, हरियाली को बढ़ावा देने और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए फ्लाईओवर के नीचे 50,000 पौधे लगाए गए हैं, साथ ही इसके नीचे बास्केटबॉल कोर्ट, एक ओपन जिम और बच्चों के लिए पार्क जैसी सुविधाएं भी विकसित की गई हैं।

उन्होंने बताया कि यात्रा को आसान बनाने के लिए दस दिशा-निर्देशक साइनबोर्ड लगाए गए हैं। इस फ्लाईओवर की आधारशिला केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने साल 2019 में रखी थी। वहीं सितंबर 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फ्लाईओवर के एक हिस्से- छोटी लाइन से गुलाटी पेट्रोल पंप तक का उद्घाटन किया था।