MP में भीषण सड़क हादसा, टायर फटने के बाद कार में लगी आग, जिंदा जल गए चारों दोस्त
कार पुलिया से नीचे गिर गई और कुछ ही देर में उसमें आग लग गई। आग तेजी से फैलने के कारण कार में बैठे युवकों को बाहर निकलने का समय नहीं मिल सका।
मध्य प्रदेश के धार जिले में रविवार रात भीषण सड़क हादसा हो गया। दलपुर थाना क्षेत्र के संगेशरा गांव में लोटस स्कूल के सामने एक मारुति स्विफ्ट कार अचानक पुलिया से नीचे जा गिरी। हादसे के बाद कार में आग लग गई और देखते ही देखते लपटों ने कार को घेर लिया। कार में पांच युवक सवार थे, जिनमें से चार की मौके पर ही मौत हो गई। पांचवां युवक गंभीर रूप से झुलस गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस, दमकलकर्मी और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया।
टायर फटने से बेकाबू हुई कार
पांचों युवक सांवरिया सेठ मंदिर में दर्शन करने के बाद सागौर कुटी लौट रहे थे। रात करीब साढ़े 11 बजे उनकी कार संगेशरा गांव के पास पहुंची। इसी दौरान कार का टायर फट गया, जिससे ड्राइवर गाड़ी पर नियंत्रण खो बैठा। कार पुलिया से नीचे गिर गई और कुछ ही देर में उसमें आग लग गई। आग तेजी से फैलने के कारण कार में बैठे युवकों को बाहर निकलने का समय नहीं मिल सका।
जिंदा जल गए 4 लोग
इस हादसे में भीम पिता विक्रम, चेतन पिता जीवन धाकड़, आदित्य पिता संतोष तिवारी और अभिषेक पिता लक्ष्मण सोलंकी की मौत हो गई। बताया गया है कि सभी युवक धार जिले के सागौर और आसपास के इलाकों के रहने वाले थे। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि बचाव कार्य में मुश्किल आई। चार युवकों की मौत की खबर से उनके परिवारों और परिचितों में शोक छा गया।
पांचवां युवक गंभीर रूप से घायल
कार में सवार तुषार मंडलोई इस हादसे में गंभीर रूप से झुलस गए। उनकी उम्र करीब 20 साल बताई गई है। हादसे के बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार, वह करीब 35 से 40 प्रतिशत तक झुलसे हैं। उनकी हालत को देखते हुए बेहतर उपचार के लिए इंदौर रेफर किया गया।
रिपोर्ट -हेमंत
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अदिति शर्मा
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