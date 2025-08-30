बिना हेलमेट पेट्रोल देने से किया इनकार तो चला दी गोली, MP में ताबड़तोड़ फायरिंग
मध्य प्रदेश के भिंड जिले में शनिवार सुबह बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं देने पर दो युवकों ने पंप मालिक को गोली मार दी। आरोपियों ने एक अवैध कट्टे और लाइसेंसी बंदूक से ताबड़तोड़ फायरिंग की।
मध्य प्रदेश के भिंड जिले में शनिवार सुबह बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं देने पर दो युवकों ने पंप मालिक को गोली मार दी। आरोपियों ने एक अवैध कट्टे और लाइसेंसी बंदूक से ताबड़तोड़ फायरिंग की। पंप संचालक तेज नारायण लोधी को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। घटना नेशनल हाईवे-719 पर लोधी पेट्रोल पंप की है।घटना के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी पहचान कर ली है और तलाश में दबिश देना शुरू कर दिया है।
जानकारी के मुताबिक शनिवार बाइक सवार दो युवक पेट्रोल भरवाने पहुंचे थे।पंप कर्मचारियों ने बिना हेलमेट पेट्रोल देने से इनकार कर दिया।इसी बात पर कहासुनी और गाली-गलौज होने लगी।विवाद बढ़ने के बाद दोनों आरोपी युवक अपने घर पहुंचे और वहां से एक लाइसेंसी बंदूक और अवैध हथियार लेकर लौटे।इसके बाद उन्होंने पेट्रोल पंप पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी।अचानक गोलियां चलने से भगदड़ मच गई, लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे।इस दौरान पंप मालिक को गोली लग गई।
सूचना मिलते ही बरोही थाना प्रभारी अतुल भदौरिया पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे क्षेत्र की घेराबंदी की। डीएसपी दीपक तोमर ने बताया कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है।उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।पुलिस सीसीटीवी फुटेज व प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर जांच कर रही है।भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने 30 जुलाई को यह आदेश जारी किया था।भोपाल में कुल 192 पेट्रोल पंप है।जहां हर रोज पेट्रोल और डीजल की खपत 21 लाख लीटर है।इनमें से आधी से ज्यादा पेट्रोल की खपत होती है।आदेश के बाद से बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है।