एमपी में 2 दिन से खाद की लाइन में लगी महिला की मौत; क्या बोले कलेक्टर और भाजपा नेता?

मध्य प्रदेश में फर्टिलाइजर की किल्लत ने विकराल रूप धारण कर लिया है। गुना जिले में खाद के इंतजार में दो दिन से लाइन में लगी 50 वर्षीय महिला किसान की दर्दनाक मौत ने इस संकट पर एक बार फिर राज्य की पोल खोल दी है। मृत महिला का नाम भृंगिया बाई है। मामला सामने आने के बाद विवाद भी हुआ। इस पर कलेक्टर और भाजपा नेता की सफाई भी सामने आई है।

दो दिन से लाइन में लगी थी महिला, ठंड से मौत महिला के परिवार वालों ने बताया, बाई मंगलवार को यूरिया खरीदने के लिए बागेरी के वेयरहाउस पहुंची थीं। जब उन्हें यूरिया नहीं मिली, तो वह बुधवार को फिर से लाइन में लग गईं, लेकिन फिर से इंतजार करना पड़ा। घर वालों ने बताया, उनके लौटने का कोई पक्का पता नहीं था और कड़ाके की ठंड भी पड़ने लगी थी, इसलिए वह रात भर सेंटर के बाहर ही रहीं। बाद में रात में उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई।

एंबुलेंस भी नहीं आई, किसान ने पहुंचाया अस्पताल एनडीटीवी रिपोर्ट के मुताबिक, परिवार वालों का कहना है कि उन्हें उल्टी होने लगी थी और वह गिर गईं। एम्बुलेंस के लिए कॉल किया गया, लेकिन कोई नहीं आया। जब सरकारी इंतजाम न हो सका, तो एक किसान ने उन्हें अपनी प्राइवेट गाड़ी से हेल्थ सेंटर ले गया। डॉक्टरों ने उन्हें गुना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर कर दिया, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उनकी मौत हो गई।

परिवार बोला- हमें सरकार से कोई मदद नहीं मिली उनके परिवार वालों के मुताबिक, हमें सुबह 3 बजे कॉल आया। अगर हमें पहले बताया गया होता, तो यह हालत नहीं होती। कोई एम्बुलेंस नहीं थी। हम उन्हें अपने पैसे से ले गए। हमें सरकार से कोई मदद नहीं मिली। बाई को हेल्थ सेंटर ले जाने वाले किसान ने कहा कि वेयरहाउस में कोई इंतजाम नहीं था। हम तीन दिनों से लाइन में हैं और अभी तक हमें फर्टिलाइज़र नहीं मिला है।

महिला की मौत पर सिंधिया ने जताया शोक यह घटना उसी दिन हुई जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ऑफिशियल कामों के लिए जिले के दौरे पर आए थे। महिला किसान की मौत पर सिंधिया ने शोक जताया है। इसके साथ ही अधिकारियों को दुखी परिवार की मदद करने का निर्देश दिया है। मामला सामने आने के बाद काफी विवाद भी हुआ।

महिला की मौत पर भाजपा नेता क्या बोले? एक पब्लिक प्रोग्राम में, भाजपा नेता पन्नालाल शाक्य ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल उठाए। शाक्य ने अपने सामने बैठे कलेक्टर से कहा, ये लंबी लाइनें क्यों लग रही हैं? आपके क्या इंतज़ाम हैं? क्या आप सिंधिया जी को बदनाम करना चाहते हैं? वह महिला पूरी रात तड़पती रही और मर गई। क्या वजह थी?

पन्नालाल ने आगे कहा- हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल से जवाब मांगेंगे और अगर यहां नहीं तो असेंबली में। सिंधिया के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन ने परिवार के लिए 2,00,000 रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। रेडक्रॉस सोसाइटी से 10,000 रुपये की अतिरिक्त मदद और अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है।