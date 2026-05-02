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MP में अपनी ही बेटी की हत्या, ड्रम में छिपाया शव; पिता को उम्र कैद की सजा

May 02, 2026 11:31 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
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इंदौर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले एक सनसनीखेज मामले में अपनी ही नाबालिग बेटी की हत्या करने वाले आरोपी पिता को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।

MP में अपनी ही बेटी की हत्या, ड्रम में छिपाया शव; पिता को उम्र कैद की सजा

इंदौर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले एक सनसनीखेज मामले में अपनी ही नाबालिग बेटी की हत्या करने वाले आरोपी पिता को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी ने चरित्र पर शक के चलते बेटी का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और सबूत छिपाने के लिए शव को घर में रखे ड्रम में बंद कर दिया।

यह खौफनाक वारदात 27 नवंबर 2018 को परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के फिरोज गांधी नगर की है। शिकायतकर्ता सुदामा बाई ने पुलिस को बताया था कि वह अपने पति बबलेश, बेटी रानी और बेटे अंकुश के साथ किराए के मकान में रहती थी। घटना की रात जब वह घर लौटी तो आरोपी पति ने बेटी के बारे में गुमराह करने वाली बात कही और फिर अचानक पत्नी के चरित्र पर संदेह जताते हुए विवाद शुरू कर दिया। उसने यहां तक आरोप लगाया कि बेटी भी इस कथित मामले में उसका साथ देती है।

पत्नी पर भी हमले की कोशिश

विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी ने कुल्हाड़ी से पत्नी पर हमला करने की कोशिश की। जब पत्नी ने विरोध किया तो उसने पहले से तैयार जहर पिलाने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहने पर खुद ही जहर निगल लिया और जहरीली गोलियां खा लीं। परिजन उसे तत्काल उपचार के लिए एमवाय अस्पताल ले गए।

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खुद स्वीकार कर लिया जुर्म

अस्पताल में इलाज के दौरान जब बेटी के बारे में पूछताछ हुई तो आरोपी ने खुद ही अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने रानी की हत्या कर शव को घर में रखे ड्रम में छिपा दिया है। सूचना मिलते ही परिजन घर पहुंचे और कमरे में रखे ड्रम को खोलकर देखा तो अंदर बच्ची का शव मिला। उसके गले में गमछा कसकर बांधा गया था, जिससे गला घोंटकर हत्या की पुष्टि हुई।

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मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्यों और परिस्थितिजन्य तथ्यों के आधार पर आरोपी का अपराध साबित किया। अपर सत्र न्यायाधीश शुभ्रा सिंह की अदालत ने 29 अप्रैल को आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक योगेश जायसवाल ने पैरवी की।

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रिपोर्ट –हेमंत

Aditi Sharma

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Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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